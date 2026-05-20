CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Интер РАО» и Naumen создадут систему управления ИТ-активами для электроэнергетики

Руководитель центра информационных технологий «Интер РАО» Сергей Колодей и президент Naumen Игорь Кириченко подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает разработку и внедрение системы управления ИТ‑активами на базе продукта Naumen ITAM.

Совместный проект направлен на оптимизацию управления ИТ-активами в энергетике и решение задач по автоматизации учета активов, управлению их жизненным циклом, прогнозированию эксплуатационных затрат и усилению контроля использования. Применение принципов ITAM позволит компаниям группы «Интер РАО» оптимизировать затраты на ИТ-активы, обеспечить соответствие требованиям регуляторов к их учету, повысить эффективность инвестиций в ИТ-инфраструктуру.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Группа «Интер РАО» использует в своей работе широкий спектр отечественных ИТ-решений и стремится к расширению технологических партнерств с лидерами российской ИТ-отрасли. Сотрудничество с компанией Naumen позволит нам усилить экспертизу в области управления ИТ-активами и совместно создать инновационную ITAM-систему, которая, с учетом потребностей энергетики в цифровизации и импортозамещении, может стать отраслевым стандартом», – сказал руководитель центра информационных технологий «Интер РАО» Сергей Колодей.

«Мы рады партнерству с «Интер РАО» — лидером энергетического сектора. Решение Naumen ITAM обеспечит централизованный учет и контроль ИТ-активов, упростит процессы управления и значительно повысит прозрачность расходов на ИТ. Благодаря этому проекту мы сможем создать основу для управляемой цифровой трансформации и повышения операционной эффективности, что в свою очередь позволит «Интер РАО» оптимизировать свои ресурсы и сосредоточиться на стратегических задачах. В условиях быстро меняющегося рынка и растущих требований к безопасности и надежности, такие инициативы становятся особенно актуальными», — отметил президент Naumen Игорь Кириченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290