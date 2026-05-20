CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Hilbert Team переведет сервисы ГК «Кириллица» на Yandex Cloud Stackland

Провайдер ИТ-решений Hilbert Team и ГК «Кириллица» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на интеграцию платформы контейнеризации с интегрированными PaaS‑сервисами Yandex Cloud Stackland в инфраструктуру группы компаний «Кириллица». Об этом CNews сообщили представители Hilbert Team.

В рамках партнерства Hilbert Team обеспечит лицензирование и сопровождение процесса внедрения платформы в ИТ-инфраструктуру ГК «Кириллица». Специалисты Yandex Cloud предоставят технологическую базу и экспертную поддержку по возможностям продукта.

ГК «Кириллица» уже провела пилотное тестирование Yandex Cloud Stackland. В его рамках холдинг успешно протестировал работоспособность платформы для «Битрикс24» в закрытом контуре и принял решение по его полномасштабному внедрению.

Платформа Yandex Cloud Stackland предназначена для быстрого запуска и масштабирования ИТ-приложений, в том числе на базе искусственного интеллекта, в защищенном закрытом контуре компании. Решение позволяет организациям, например, в нефтетрейдинге или промышленности, развернуть необходимые инструменты для разработки и эксплуатации сервисов на собственных мощностях всего за несколько часов.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

«Stackland — это возможность для бизнеса получить PaaS-сервисы и уровень эффективности публичного облака Yandex Cloud в закрытом контуре, сохраняя соответствие требованиям регуляторов в области информационной безопасности. Мы рады оказаться в числе партнеров Yandex B2B Tech по внедрению этой платформы», — сказал Вячеслав Бессонов, генеральный директор Hilbert Team.

Hilbert Team является официальным поставщиком Stackland и одним из ключевых партнеров Yandex Cloud по внедрению и тестированию платформы. Команда инженеров Hilbert Team уже шесть лет помогает крупному и среднему бизнесу строить и эксплуатировать облачные платформы, развивать практики DevOps, DevSecOps, DataOps, MLOps и FinOps.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290