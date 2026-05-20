CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Электроника
|

«Гравитон» и ПК «Прагматик» планируют объединить компетенции в сфере производства электроники

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и ПК «Прагматик», специализирующаяся на услугах по комплексному контрактному производству, заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ закладывает основу для экспертного диалога, целью которого является поиск наиболее эффективных путей выпуска российской вычислительной техники. Об этом CNews сообщил представитель «Гравитона».

В рамках намеченного взаимодействия стороны приступят к всестороннему анализу производственных мощностей ПК «Прагматик» для оценки возможности сборки и монтажа оборудования под брендом «Гравитон». Планируется совместная проработка технологических цепочек, охватывающая весь цикл — от входного контроля компонентов до комплексного тестирования, маркировки и подготовки готовых устройств к отгрузке. Особое внимание в рамках соглашения уделено изучению перспектив выпуска опытных и пилотных партий, что позволит детально проверить технологичность новых разработок перед их запуском в серию.

Стороны также намерены обмениваться методологической информацией для повышения надежности продукции и обеспечения полной прослеживаемости всех этапов производства в соответствии с требованиями российского законодательства. Координация усилий в области промышленной кооперации и локализации операций должна способствовать укреплению устойчивости цепочек поставок. Соглашение также предусматривает реализацию совместных маркетинговых и выставочных инициатив, направленных на продвижение современной модели производственного партнерства на российском ИТ-рынке.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

«Для “Гравитон” поиск надежных площадок для контрактного производства является стратегическим приоритетом, позволяющим гибко реагировать на растущий спрос. Мы видим у ПК “Прагматик” глубокую производственную экспертизу, которая может дополнить наши инженерные наработки и помочь в создании качественного продукта. Проработка этого сотрудничества нацелена на то, чтобы сделать процесс выпуска сложной техники более прозрачным, эффективным и полностью независимым от внешних факторов», — отметил Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Мы ценим возможность профессионального диалога с “Гравитон” и готовы предложить наши компетенции в сфере комплексного производства для развития передовой российской электроники. Совместный анализ производственных процессов и готовность к выпуску пилотных партий позволят нам создать прочную базу для потенциального партнерства. Наша общая задача — обеспечить выпуск техники, которая по своим характеристикам и надежности будет задавать новые стандарты в индустрии», — сказал Валентин Майоров, директор производственной компании «Прагматик».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290