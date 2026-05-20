ГК Softline и BPMSoft договорились о создании отраслевых решений для ИТ-сектора

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов, договорились о расширении сотрудничества.

В рамках новых договоренностей «Софтлайн Решения» (ГК Softline) перейдет на отечественную CRM-систему BPMSoft до конца 2027 г. Также партнеры объединят усилия для создания тиражируемых отраслевых решений по автоматизации бизнеса, адаптированных под специфику ИТ-сектора. Это позволит клиентам повысить эффективность бизнес-процессов за счет использования готовых low-code-инструментов и обеспечить полный контроль над данными в рамках импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

BPMSoft – российская low-code-платформа со встроенными ИИ-инструментами. BPMSoft включена в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия и рекомендована для использования на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Софтлайн Решения» и BPMSoft связывает многолетнее партнерство, в рамках которого специалисты «Софтлайн Решений» выполняют как поставку, так и внедрение платформы. Следующим шагом в развитии сотрудничества станет переход «Софтлайн Решений» на CRM-систему на базе BPMSoft. Миграция запланирована до конца 2027 г. Системой будут пользоваться более 2,5 тыс. сотрудников коммерческого блока, включая подразделения B2B-продаж, маркетинга и клиентского сервиса. Кроме того, «Софтлайн Решения» планирует сформировать продуктовую линейку на базе платформы BPMSoft.

«Переход на новую CRM-систему на базе платформы BPMSoft – важный шаг в автоматизации наших процессов. Мы уже успешно апробировали решение и убедились, что оно лучшее в своем классе на рынке. В рамках единого информационно-процессного пространства мы внедрим инструменты для продаж, маркетинга, согласования договоров и управления рисками. Все эти направления будут усилены ИИ-помощниками. Кроме того, опыт внутренней автоматизации на платформе BPMSoft мы будем использовать для развития продуктов, предлагаемых нашим клиентам. В ближайшие годы планируем выводить на рынок совместные отраслевые решения для ИТ-сектора, а к 2028 г. – разработать комплексный продукт для управления клиентскими процессами», – отметил Андрей Благоразумов, директор управления по развитию отраслевых, бизнес и продуктово-сервисных решений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Наше партнерство с "Софтлайн Решениями" выходит на новый уровень – от совместных проектов по внедрению к глубокой интеграции и созданию готовых отраслевых продуктов. BPMSoft может выступать не просто инструментом автоматизации, но и основой для разработки тиражируемых конфигураций. Мы видим, что рынок движется в сторону экосистемных решений, где вокруг платформ автоматизации бизнеса формируются отраслевые приложения и сервисы. Поэтому совместно с партнером мы направим усилия на создание продукта, который закроет специфические потребности ИТ-сектора и будет готов к масштабированию», – сказал Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft.

