ГК Softline и «1С-Битрикс» объединяют компетенции для цифровизации промышленности и госсектора

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и компания «1С-Битрикс» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены расширять партнерство для решения задач промышленных предприятий и организаций госсектора. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сотрудничество будет направлено на развитие совместных проектов в области цифровой трансформации бизнес-процессов, в том числе с использованием программных продуктов «1С-Битрикс». «Софтлайн Решения» и «1С-Битрикс» объединят усилия для популяризации и внедрения российских технологий в деятельности организаций в разных сегментах.

Одним из ключевых направлений будет реализация комплексных проектов на базе экосистемы «Битрикс24», в которой собраны необходимые инструменты для командной работы и управления бизнесом. Специалисты «Софтлайн Решений» имеют опыт внедрения и адаптации продуктов вендора под потребности клиента. В рамках меморандума стороны договорились развивать экспертизу и обмениваться опытом, чтобы обеспечивать высокий уровень услуг для заказчиков в проектах любой сложности.

«Развитие партнерства открывает для обеих сторон новые возможности для расширения присутствия на рынке. Заказчики заинтересованы в надежных отечественных решениях, которые позволяют комплексно закрыть их потребности в сфере автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. В сотрудничестве с “1С-Битрикс” такой подход обеспечат специалисты “Софтлайн Решений”, учитывая отраслевую специфику предприятий и обладая нужными компетенциями для внедрения и поддержки продуктов вендора», — сказал Егор Ворогушин, директор департамента цифровых решений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Для нас принципиально важно, кто стоит рядом с продуктом на стороне заказчика. ГК Softline — это команда с глубокой отраслевой экспертизой и присутствием там, где наши крупнейшие клиенты строят цифровую инфраструктуру: в промышленности, энергетике, госсекторе. Когда рядом с «Битрикс24» стоит партнер, который понимает специфику конкретного предприятия, проект перестает быть внедрением ПО и становится реальной трансформацией процессов. Именно таких партнерств мы ищем для работы в энтерпрайз-сегменте», — сказал Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клиентами «Битрикс24» компании «1С-Битрикс».