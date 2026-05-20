CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК Softline и «1С-Битрикс» объединяют компетенции для цифровизации промышленности и госсектора

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и компания «1С-Битрикс» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены расширять партнерство для решения задач промышленных предприятий и организаций госсектора. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сотрудничество будет направлено на развитие совместных проектов в области цифровой трансформации бизнес-процессов, в том числе с использованием программных продуктов «1С-Битрикс». «Софтлайн Решения» и «1С-Битрикс» объединят усилия для популяризации и внедрения российских технологий в деятельности организаций в разных сегментах.

Одним из ключевых направлений будет реализация комплексных проектов на базе экосистемы «Битрикс24», в которой собраны необходимые инструменты для командной работы и управления бизнесом. Специалисты «Софтлайн Решений» имеют опыт внедрения и адаптации продуктов вендора под потребности клиента. В рамках меморандума стороны договорились развивать экспертизу и обмениваться опытом, чтобы обеспечивать высокий уровень услуг для заказчиков в проектах любой сложности.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

«Развитие партнерства открывает для обеих сторон новые возможности для расширения присутствия на рынке. Заказчики заинтересованы в надежных отечественных решениях, которые позволяют комплексно закрыть их потребности в сфере автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. В сотрудничестве с “1С-Битрикс” такой подход обеспечат специалисты “Софтлайн Решений”, учитывая отраслевую специфику предприятий и обладая нужными компетенциями для внедрения и поддержки продуктов вендора», — сказал Егор Ворогушин, директор департамента цифровых решений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Для нас принципиально важно, кто стоит рядом с продуктом на стороне заказчика. ГК Softline — это команда с глубокой отраслевой экспертизой и присутствием там, где наши крупнейшие клиенты строят цифровую инфраструктуру: в промышленности, энергетике, госсекторе. Когда рядом с «Битрикс24» стоит партнер, который понимает специфику конкретного предприятия, проект перестает быть внедрением ПО и становится реальной трансформацией процессов. Именно таких партнерств мы ищем для работы в энтерпрайз-сегменте», — сказал Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клиентами «Битрикс24» компании «1С-Битрикс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290