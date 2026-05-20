«ГигаЧат» превратит посещение новой выставки в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в личный разговор об искусстве

Сбербанк разработал для новой выставки «Цветы. Символ красоты», которая пройдет в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной с 21 мая по 18 октября, три цифровых проекта на базе нейросети «ГигаЧат»: ИИ-гид по экспозиции, интерактивная фотозона, создающая цветочный образ, и онлайн-бот с цветочными предсказаниями. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Искусственный интеллект открывает в привычном формате выставки новое измерение — каждый гость может посмотреть и проанализировать картины через дополнительный контекст, смыслы и личный опыт. Посетители увидят, как на протяжении десятилетий менялось изображение цветов в русском искусстве — от передвижников до авангарда, и как цветочный натюрморт стал точкой перехода от фигуративной живописи к беспредметной.

Экспозиция насчитывает около 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний страны — многие не выставлялись годами. Ее центральные фигуры — Константин Коровин, Аристарх Лентулов, Игорь Грабарь, Александр Головин, Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Исаак Левитан. У каждого — свой фирменный цветок: например, Коровин писал розы, Лентулов — сирень, Грабарь — незабудки и дельфиниум, Гончарова — магнолии.

Сбербанк дополняет экспозицию интерактивом и создает комфортный цифровой опыт гостей галереи. В залах галереи посетителей встречает ИИ-гид: куар-код рядом с картиной запускает «ГигаЧат», который рассказывает о каждом цветке сразу в трех ключах — художественном, ботаническом и символическом. Например, чем отличаются астры Лентулова от садовых астр, что символизировал тюльпан в мифологии и языке цветов XIX века и почему цветущие яблони вдохновляли И. Левитана. Гид достраивает контекст, который обычно остается за рамками выставочного зала.

В интерактивной фотозоне посетитель может ответить на несколько вопросов, а «ГигаЧат» определит, какой цветок ему ближе всего, и создаст персональную фотографию в антураже этого цветка. Результат можно сохранить или сразу отправить друзьям. Также «ГигаЧат» выступает в роли ИИ-флориста и предсказателя. Нейросеть составит персональное цветочное предсказание с учетом настроения пользователя, а еще — соберет цифровой букет из цветов с реальных картин выставки, который можно отправить открыткой близкому человеку.

Алена Конурина, управляющий директор, начальник управления маркетинга генеративного ИИ Сбербанка: «Мы живем в уникальное время, когда технологии открывают людям двери в самые разные сферы, в том числе классическое искусство — делают его понятнее, но не упрощают, а добавляют смыслы, для изучения которых раньше нужен был гид и много времени. На выставке в Третьяковке искусственный интеллект обогащает культурный опыт и ещё больше персонализирует его. Наш «ГигаЧат» говорит с аудиторией на понятном языке и делает классическую живопись ближе каждому. Благодаря этому выставка становится и культурным событием, и поводом узнать что-то новое о самом себе».

