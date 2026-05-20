Content AI и «Базальт СПО» обеспечат совместимость решений на этапе разработки

«Базальт СПО», производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки, и Content AI, российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и работы с документами, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились синхронизировать процессы разработки продуктов для их корректного взаимодействия.

Для части продуктов Content AI уже подтверждена совместимость с ОС семейства «Альт». Соглашение распространяет эту практику на все ключевые решения компании и будущие релизы. В ходе испытаний специалисты обеих сторон будут оценивать производительность приложений, точность передачи данных и устойчивость работы при различных сценариях нагрузки. Также партнеры договорились обмениваться графиками выхода новых релизов, синхронизировать циклы испытаний и оперативно координировать действия при развертывании заказчиками единых ИТ-ландшафтов.

Продуктовый портфель Content AI включает инструменты для сквозной автоматизации бизнес-процессов, распознавания и извлечения данных из документов, редактирования PDF-документов, интеллектуального поиска и создания цифровых ассистентов. Все решения Content AI входят в реестр отечественного ПО и обладают официальной маркировкой продуктов с искусственным интеллектом.

«Внедрение ИИ-технологий стало неотъемлемой частью современных бизнес-процессов. Мы укрепляем сотрудничество с Content AI для того, чтобы предоставить удобные и безопасные в использовании отечественные решения, которые позволят заказчикам работать с документами в единой защищённой среде на базе ОС «Альт» без рисков утечки данных и с полным контролем в соответствии с требованиями российского законодательства», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

«Подтвержденная совместимость решений с отечественными ОС — это базовое требование заказчиков. Формируя ИТ-ландшафт на основе современных российских решений, они хотят гарантии, что системы взаимодействуют корректно и без сбоев. Вместе с «Базальт СПО» мы систематизируем эту работу, чтобы своевременно подтверждать совместимость всех новых версий продуктов Content AI с ОС «Альт», — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.