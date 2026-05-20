CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Content AI и «Базальт СПО» обеспечат совместимость решений на этапе разработки

«Базальт СПО», производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки, и Content AI, российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и работы с документами, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились синхронизировать процессы разработки продуктов для их корректного взаимодействия.

Для части продуктов Content AI уже подтверждена совместимость с ОС семейства «Альт». Соглашение распространяет эту практику на все ключевые решения компании и будущие релизы. В ходе испытаний специалисты обеих сторон будут оценивать производительность приложений, точность передачи данных и устойчивость работы при различных сценариях нагрузки. Также партнеры договорились обмениваться графиками выхода новых релизов, синхронизировать циклы испытаний и оперативно координировать действия при развертывании заказчиками единых ИТ-ландшафтов.

Продуктовый портфель Content AI включает инструменты для сквозной автоматизации бизнес-процессов, распознавания и извлечения данных из документов, редактирования PDF-документов, интеллектуального поиска и создания цифровых ассистентов. Все решения Content AI входят в реестр отечественного ПО и обладают официальной маркировкой продуктов с искусственным интеллектом.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

«Внедрение ИИ-технологий стало неотъемлемой частью современных бизнес-процессов. Мы укрепляем сотрудничество с Content AI для того, чтобы предоставить удобные и безопасные в использовании отечественные решения, которые позволят заказчикам работать с документами в единой защищённой среде на базе ОС «Альт» без рисков утечки данных и с полным контролем в соответствии с требованиями российского законодательства», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

«Подтвержденная совместимость решений с отечественными ОС — это базовое требование заказчиков. Формируя ИТ-ландшафт на основе современных российских решений, они хотят гарантии, что системы взаимодействуют корректно и без сбоев. Вместе с «Базальт СПО» мы систематизируем эту работу, чтобы своевременно подтверждать совместимость всех новых версий продуктов Content AI с ОС «Альт», — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290