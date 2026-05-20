«БФТ-Холдинг» перевел платформу «Работа в России» на импортонезависимое системное ПО

«БФТ-Холдинг» заменил импортное ПО и провел комплексную модернизацию технологической архитектуры Единой цифровой платформы «Работа в России». Сегодня в основе платформы лежат отечественные компоненты ИТ-инфраструктуры: операционная система, СУБД, среда Java-разработки и другие импортонезависимые составляющие. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Принадлежащая Федеральной службе по труду и занятости России (Роструду) Единая цифровая платформа «Работа в России» (ЕЦП, ЕЦП «Работа в России») – это многофункциональная экосистема рынка труда. На данный момент на платформе зарегистрировано более 20 млн пользователей, еженедельная посещаемость – около 750 тыс. человек.

Ранее для функционирования ЕЦП использовались импортные программные продукты и решения с открытым исходным кодом. Замена этих систем на отечественные аналоги стала неотъемлемой частью реализации дорожной карты развития платформы.

Платформа заказчика была переведена на стек программных продуктов из партнерского портфеля «БФТ-Холдинга». В него входят: операционная система Astra Linux Special Edition (разработчик – «Группа Астра»); среда разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified Server («Аксиом»); аналитическая СУБД Arenadata QuickMarts («Аренадата Софтвер»); объектно-реляционная СУБД Postgres Pro («Постгрес Профессиональный»); системы для обработки и передачи данных, управления данными RT.Streaming и RT.KeyValue («ТДата»).

Все работы, связанные с реализацией проекта, осуществлялись в сжатые сроки – менее чем за полгода. За это время специалисты «БФТ-Холдинга» и компаний-партнеров провели замещение иностранного ПО, имеющего полностью совместимые отечественные аналоги, а также комплексную модернизацию технологической архитектуры для обеспечения связанности подсистем и сервисов ЕЦП.

Благодаря переводу портала «Работа России» на импортонезависимое системное ПО удалось достичь высокого уровня информационной безопасности платформы, исключить риски санкционных ограничений, связанных с лицензиями, обновлением зарубежного ПО и вендорской технической поддержкой. Защищенный обмен данными между ресурсами Роструда и внешними информационными системами обеспечен посредством использования среды СМЭВ. Внедренная связанность подсистем ЕЦП позволяет повысить гибкость платформы, упростить поддержку и её дальнейшее развитие.

«Платформа «Работа в России» – масштабный сервис, который с момента своего запуска помог миллионам граждан найти работу, а сотням тысяч организаций – сотрудников. И это особая ответственность – обеспечивать его бесперебойную работу и безопасность данных. В ходе комплексного проекта мы перешли на технологически независимые программные продукты, которые обладают необходимыми параметрами функциональности, производительности, масштабируемости и надежности, а также полностью совместимы с существующей инфраструктурой», – отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.