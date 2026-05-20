«Архива» расширит функциональность платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик ПО в области архивирования данных «Дата Оушен» объявили о расширении технологического партнёрства. В рамках сотрудничества «Дата Оушен» внедрит в CommuniGate Pro модуль централизованного архива, аудита, eDiscovery и юридически значимого хранения корпоративной переписки на базе системы архивирования электронной почты «Архива».

Интеграция двух решений позволит автоматически сохранять почтовые сообщения в отдельном архивном контуре без ограничений по объёму и срокам хранения, выполнять быстрый и точный поиск по письмам и вложениям, восстанавливать удалённые сообщения и использовать архив при проверках, расследованиях и регуляторных запросах. При этом CommuniGate Pro останется основной платформой корпоративной почты, а «Архива» расширит её функциональность новыми востребованными функциями.

Для пользователей работа с почтой остаётся привычной. Они продолжают использовать CommuniGate Pro для ежедневной переписки, в то время как доступ к архиву и восстановлению сообщений предоставляется через веб-интерфейс в пределах назначенных прав. В свою очередь администраторы, специалисты ИБ, юристы и аудиторы теперь смогут использовать архив как инструмент защиты бизнеса от юридических рисков.

Логика работы двух систем построена на бесшовной интеграции. В процессе совместного функционирования CommuniGate Pro и «Архива» почтовые данные попадают в архив, где выполняются их разбор, индексация в реальном времени и, при необходимости, шифрование. Это обеспечивает оперативный доступ к сохранённой переписке через веб-интерфейс и готовность данных к использованию для внутреннего и внешнего аудита, расследований инцидентов информационной безопасности, юридического удержания данных, а также для подтверждения соблюдения корпоративных и отраслевых требований.

«Сотрудничество с “Дата Оушен” с самого начала показало свою перспективность и с тех пор стремительно развивается. Интеграция с флагманским продуктом компании стала важным шагом в расширении функциональности нашей платформы и соответствует нашей продуктовой стратегии. Мы остаемся надёжным ядром для корпоративной почты, но быстро развиваем свою функциональность за счет интеграции с проверенными продуктами от опытных российских вендоров. Совместный продукт с “Архива” позволяет нашим клиентам не выбирать между производительностью и комплаенсом, а получать обе эти возможности в единой технологической связке», – сказал Дмитрий Старовойтов, генеральный директор СБК, разработчика CommuniGate Pro.

«”Архива” закрывает полный спектр задач по управлению корпоративной почтой: от долгосрочного централизованного хранения до быстрого поиска по письмам и вложениям, аудита, восстановления удаленных сообщений и eDiscovery. Наш безусловный приоритет — информационная безопасность. Совместно с CommuniGate Pro мы реализовали бесшовную интеграцию: для пользователя работа системы остается незаметной, однако бизнес получает гарантированную возможность восстановить любую переписку. Это позволяет компаниям уверенно проходить проверки регуляторов, избегать штрафов за несоблюдение требований к хранению данных и экономить десятки часов работы юристов и ИБ-специалистов», — сказал Валентин Попов, генеральный директор «Дата Оушен».