«Аквариус» и «Инфосистемы Джет» создадут российские преднастроенные программно-аппаратные комплексы для высоконагруженных систем

Компании «Аквариус» и «Инфосистемы Джет» подписали соглашение о совместном проектировании, интеграции и сопровождении отечественных высоконагруженных вычислительных комплексов для государственных и корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Стороны намерены спроектировать и поставить российские программно-аппаратные комплексы для высоконагруженных сред, где критическое значение имеют отказоустойчивость, производительность и непрерывность эксплуатации. «Аквариус» обеспечит аппаратную платформу, «Инфосистемы Джет» — интеграцию, настройку и сопровождение решения на объекте заказчика. Итогом работы станет создание полностью российских преднастроенных конфигураций, прошедших цикл совместных испытаний и готовых к запуску в промышленную эксплуатацию без дополнительной инженерной проработки на стороне заказчика.

Компании уже обладают опытом совместной работы в проектах и тестовых средах. На протяжении нескольких лет оборудование «Аквариус» используется в лаборатории «Инфосистемы Джет» - Jet RuLab, для тестирования серверных платформ, систем хранения данных и сценариев отказоустойчивости в высоконагруженной ИТ-инфраструктуре. В частности, в лаборатории Jet RuLab при поддержке «Аквариуса» реализован стенд метрокластера, позволяющий моделировать переключение между площадками при отказе основной инфраструктуры.

«Высоконагруженные среды — это зона, где стандартной проверки совместимости недостаточно. Требуется глубокая интеграция аппаратной платформы с условиями будущей эксплуатации. С “Инфосистемы Джет” мы закладываем эту интеграцию на уровне проектирования и подтверждаем ее в ходе предварительных испытаний, до того, как оборудование попадает в контур заказчика», — сказал Аркадий Соколов, член Правления, коммерческий директор компании «Аквариус».

«Мы много лет тестируем решения “Аквариус” в собственной лабораторной среде — от серверных платформ до систем хранения данных и сетевого оборудования. Этот опыт позволяет нам заранее проверять отказоустойчивость, сценарии переключения и совместимость компонентов в условиях, максимально приближенных к инфраструктуре заказчика. Новое соглашение позволит превратить накопленные наработки в преднастроенные комплексы, готовые к внедрению в высоконагруженных средах», — отметил Андрей Самойлов, директор по работе с корпоративными заказчиками АО «Инфосистемы Джет».