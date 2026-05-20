«1С:УНФ» помогла производственной компании «Модмаш-Софт» перейти от интуитивного управления к полному контролю работы и рентабельности по всем направлениям

Специалисты «1С:Первого Бита» комплексно автоматизировали работу «Модмаш-Софт» — нижегородского производителя систем ЧПУ для автомобильной, аэрокосмической, атомной, оборонной и станкостроительной отраслей. С помощью «1С:Управление нашей фирмой» организовано оперативное управление производством, складом, закупками и продажами. Обеспечен сквозной контроль исполнения заказов от заявки клиента до производства, отгрузки и оплаты. Если раньше было сложно понять, сколько стоит конкретный проект или заказ, то теперь по каждому заказу, типу продукции и направлению деятельности доступна детальная информация о себестоимости, рентабельности и чистой прибыли. Руководство получило возможность управлять работой подразделений не интуитивно, а на основе точной и актуальной аналитики. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Ранее в компании был автоматизирован только регламентированный учет — на базе «1С:Бухгалтерии». Вся остальная работа велась вручную: менеджеры по продажам учитывали заказы и продажи в отдельных электронных таблицах, производственные участки фиксировали планы и фактический выпуск — так же, в таблицах. Склад работал без какой-либо интеграции с планами производства и продаж. Не было единой системы управления взаимоотношениями с клиентами и контроля исполнения заказов от коммерческого предложения и спецификаций до производства и отгрузки. Из‑за разрозненности данных и позднего отражения операций в бухгалтерской системе отчеты формировались с большими задержками. Было сложно контролировать загрузку производства и планировать закупки, возникали отрицательные остатки и дубли номенклатуры.

При этом у компании уже была приобретена новая система «1С:Управление нашей фирмой» («1С:УНФ»), но она не была настроена и не использовалась, обучение сотрудников тоже не проводилось. Руководство искало подрядчика с опытом сложных внедрений в производстве и возможностью очных встреч.

Выбор был остановлен на нижегородском филиале компании «1С:Первый Бит» (офис пл. Революции), поскольку он обладает подтвержденным опытом реализации аналогичных проектов, компетенциями в построении типового, но адаптированного под отрасль решения, а также находится в территориальной близости от компании.

Проект длился всего месяц. Стратегия внедрения строилась на максимальном использовании типового функционала «1С:Управление нашей фирмой» и только точечных доработках там, где они давали заметный бизнес‑эффект (дополнительные реквизиты, удобные печатные формы, отдельные отчеты и настройки представлений).

В ходе проекта специалисты «1С:Первого Бита» изучили работу подразделений и определили, какие задачи решаются типовым функционал, а где нужны доработки. Смоделировали ключевые процессы в демо-базе «1С:УНФ». Настроили роли, права доступа и интерфейсы для различных категорий сотрудников (продажи, снабжение, склад, производство, бухгалтерия, руководство). Выполнили интеграцию с «1С:Бухгалтерией» и унифицировали справочно-нормативную информацию. Реализовали точечные доработки под потребности компании, в частности, расширили реквизиты в справочнике номенклатуры, спецификациях и в заказе поставщику; настроили отчет поступлений и оплат по заказам для отображения инициатора закупки, сумм и статусов оплат; реализовали отображение материалов и комплектующих по группам и категориям в производственном учете и др. Далее — в тестовом режиме перенесли в систему исторические данные, обучили пользователей, после чего запустили рабочую базу «1С:УНФ».

Такой подход снизил риски, позволил сотрудникам отработать сценарии на безопасной базе и плавно перейти к работе к полноценной работе в системе. Существенную роль сыграла вовлеченность руководителей предприятия: два внутренних лидера проекта участвовали в обследовании, согласовании целевой модели, тестировании и обучении коллег, что обеспечило устойчивое принятие изменений внутри компании.

Ключевые итоги проекта

Все ключевые операции по продажам, закупкам, складу, производству и финансам теперь фиксируются в одной системе. Ранее приобретённый, но фактически неиспользуемый продукт, стал рабочим инструментом для всех подразделений. Сотрудники избавились от необходимости дублировать данные в электронные таблицы, почту и разрозненные системы. Сократилось количество ошибок ввода, потерь информации и несогласованностей между подразделениями. Ускорился поиск и оформление документов: счета, заказы, накладные и спецификации доступны в единой базе и связаны между собой.

Появилась возможность структурировать затраты по видам деятельности, изделиям и заказам. Если раньше было сложно понять, сколько стоит конкретный проект или направление, то теперь можно детально анализировать себестоимость и рентабельность по отдельным заказам, типам продукции и направлениям деятельности.

Внедрение централизованного складского учета и отчетов по остаткам позволило проводить инвентаризации быстрее и с меньшим числом расхождений. Контроль отрицательных остатков был реализован как на уровне проведения документов (система не позволяет «уйти в минус» без явного контроля), так и через специализированные отчеты, что помогает оперативно выявлять и устранять проблемы с данными по складу.

Руководство и ответственные сотрудники получили доступ к актуальным аналитическим отчетам. В системе оперативно формируются отчеты по продажам, валовой прибыли и маржинальности по номенклатуре, клиентам и менеджерам; по закупкам, остаткам и оборачиваемости запасов; по загрузке производства, незавершенному производству и выполнению заказов; по деньгам: движение денежных средств, платежный календарь, остатки на счетах, расчеты с контрагентами и финансовые результаты. Это позволило перейти от реактивного управления «по итогам месяца» к оперативному контролю показателей.

Директор компании Лукьянов Павел Викторович: «Результаты перехода на ":Управление нашей фирмы“ стали заметны уже в первые месяцы. Ускорился документооборот между отделами, сократилось время на подготовку документов. Значительно снизилось количество ручных и дублирующих функцией. Мы получили возможность сквозного контроля работы — от заявки клиента до отгрузки и оплаты, от плана производства до факта и затрат. Актуальная аналитика теперь доступна "из системы“, а не из разрозненных файлов и запросов к отдельным сотрудникам».

