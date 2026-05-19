YADRO выходит в сегмент корпоративных кампусных сетей

На конференции ЦИПР-2026 технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила KORNFELD SE — сетевое оборудование для построения современных корпоративных сетей доступа, агрегации и управления инфраструктурой. Новая линейка коммутаторов расширяет продуктовую экосистему YADRO и ориентирована на организации, которым необходимы предсказуемая производительность, защищенное подключение, централизованная управляемость и возможность масштабировать сеть без усложнения эксплуатации.

Решения C2000, C3000, C4000 и C4034F покрывают ключевые сценарии доступа и агрегации: от подключения Wi-Fi-точек, систем видеонаблюдения и рабочих мест до построения отказоустойчивых L3-сетей для крупных кампусов, распределенных объектов и инфраструктуры ЦОД.

Линейка коммутаторов KORNFELD SE включает решения для разных классов задач:

KORNFELD SE C2000 — практичный выбор для уровня доступа: подключения рабочих мест, Wi-Fi-точек, камер, IP-телефонии, СКУД и других периферийных устройств. Поддержка питания по Ethernet помогает сократить расходы на электромонтаж и быстрее запускать новые точки подключения.

KORNFELD SE C3000 ориентирован на организации, которым требуется больше производительности, надежности и гибкости. Это решение для распределенных офисов, корпоративных сетей, видеонаблюдения и Wi-Fi-инфраструктуры, где важны резервирование, централизованное управление и защита подключений.

KORNFELD SE C4000 — флагманская линейка для высоконагруженных кампусных сетей. Она рассчитана на современные сценарии: Wi-Fi 6/7, 4K-видеонаблюдение, периферийные устройства с высоким энергопотреблением, крупные офисные и производственные площадки. C4000 дает запас по пропускной способности и питанию, снижая риск того, что сеть станет ограничением для цифровых сервисов.

Для уровня агрегации YADRO предлагает KORNFELD SE C4034F — решение для объединения коммутаторов доступа, построения ядра небольшой кампусной сети и организации управляющих сетей в инфраструктуре ЦОД. Оно помогает строить отказоустойчивую сетевую архитектуру с понятным масштабированием и централизованной эксплуатацией.

Тахир Абаев, директор по развитию сетевого портфеля YADRO:

«Выбор сетевой платформы в корпоративной среде всегда связан с горизонтом в несколько лет, поэтому для заказчика особенно важны зрелость разработки, предсказуемость развития и понятный контур ответственности вендора. KORNFELD SE развивается внутри сетевого портфеля YADRO и опирается на собственную разработку и производство оборудования, системного ПО, сервисной модели и поддержки. Для заказчиков и партнеров это означает полную прозрачность в развитии продукта, надежную модель взаимодействия и высочайшее качество сопровождения на всем жизненном цикле продукта».

В KORNFELD SE также учтены требования корпоративной среды к безопасности доступа и эксплуатации. Портфель поддерживает механизмы контроля подключений и инструменты сопровождения, которые позволяют включать оборудование в действующие процессы настройки, мониторинга и администрирования. За счет этого KORNFELD SE встраивается в привычную эксплуатационную модель заказчика и соответствует требованиям к управляемости, прозрачности и устойчивости сетевой инфраструктуры.

Вместе с анонсом YADRO открывает демо-программу по линейке KORNFELD SE C3000. Модели линейки уже доступны заказчикам и партнерам для технологической оценки и пилотных внедрений. Коммерческий запуск C3000 запланирован на лето 2026 года. Линейки C2000, C4000 и C4034F будут представлены рынку до конца 2026 года. Включение решений в реестр Минпромторга ожидается в ближайшее время.

Образец KORNFELD SE C3054P представлен на стенде ИКС Холдинга на ЦИПР-2026. Материалы по портфелю, спецификации линеек и форма заявки на демо или пилот доступны на сайте YADRO.