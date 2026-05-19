YADRO представила однопроцессорный сервер VEGMAN R215 G4 на базе AMD EPYC

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила на ЦИПР-2026 VEGMAN R215 G4 — сервер на базе процессора AMD EPYC Genoa/Turin с односокетной архитектурой, ориентированный на корпоративные нагрузки с высокой плотностью вычислительных ресурсов.

Рост количества ядер в современных процессорах меняет подход к построению серверной инфраструктуры. Для ряда корпоративных нагрузок односокетные системы становятся актуальными и позволяют обеспечить высокую плотность вычислительных ресурсов при сохранении гибкости конфигурирования.

R215 G4 расширяет линейку серверов VEGMAN и позволяет заказчикам точнее подбирать архитектуру под конкретные задачи. По соотношению производительности, стоимости владения и плотности размещения ресурсов однопроцессорная конфигурация становится оптимальной для ряда сценариев. Она подходит для распределенных приложений, микросервисных и контейнерных сред.

При выборе между одним сокетом и более традиционной двухсокетной архитектурой заказчикам важно оценивать необходимый объем оперативной памяти на узел и требования к I/O. VEGMAN R215 G4 подходит для сценариев, где ресурса одного современного процессора достаточно для целевой нагрузки, а конфигурация не требует перехода к двухсокетной системе.

VEGMAN R215 G4 построен на базе процессора AMD EPYC Genoa/Turin с TDP до 500 Вт и поддержкой до 192 ядер. Сервер оснащается до 6 ТБ оперативной памяти DDR5 в 24 слотах и поддерживает установку до двух DW GPU или до четырех SW GPU. Также в конфигурации предусмотрены восемь слотов PCIe 5.0 и блоки питания стандарта CRPS Platinum общей мощностью 3 400 Вт.

Дисковая корзина вмещает до 12 накопителей LFF или до 24 накопителей SFF. На задней панели доступны отсеки для четырех дисков SFF либо комбинация из двух SFF и двух модулей M.2 или E1.S для загрузки операционной системы.

VEGMAN R215 G4 отвечает растущему запросу рынка на более точный выбор серверной архитектуры под разные классы нагрузок. Современные процессоры AMD EPYC позволяют строить производительные однопроцессорные узлы для сценариев, где важны плотность ядер, объем памяти, возможности I/O и оптимальная стоимость владения. Для заказчиков это означает возможность подбирать конфигурацию под приложение — от микросервисов и облачных платформ до СУБД и программно-определяемых хранилищ.