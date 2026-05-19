Вологодская область и «Аскон» заключили соглашение о развитии школьного инженерного образования

Правительство Вологодской области, Вологодский государственный университет и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки инженерных кадров. Документ подписали министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина, исполняющий обязанности ректора Вологодского государственного университета Денис Дворников и генеральный директор «Аскон» Максим Богданов. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

В Вологодской области расположены крупные производства металлургии, машиностроения, оптики, химической промышленности, и регион заинтересован в создании устойчивой кадровой базы для промышленности.

Новое соглашение позволит выстроить многоуровневую систему профориентации и школьного инженерного образования. На первом уровне школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования изучают 3D-моделирование на уроках информатики, математики, труда (технологии). На втором уровне в профильных инженерных классах появятся школьные конструкторские бюро — за их организацию и методическую поддержку отвечает Вологодский государственный университет. Третий уровень ориентирован на подготовку учащихся к чемпионатам профессионального мастерства по инженерным, промышленным и ИТ-компетенциям. Так школьники и учащиеся СПО смогут ближе познакомиться с инженерным делом, освоить современный цифровой инструмент конструктора и осознанно выбрать будущую профессию.

Для реализации соглашения «Аскон» предоставит организациям общего, дополнительного и среднего профессионального образования Вологодской области учебные лицензии системы проектирования «Компас-3D». Программное обеспечение будет использоваться на уроках, занятиях в инженерных классах, на занятиях по 3D-моделированию, 3D-печати и робототехнике.

Важным направлением сотрудничества станет повышение квалификации учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей СПО. Для них Вологодский государственный университет при содействии Вологодского института развития образования организует курсы повышения квалификации по работе с системой «Компас-3D».

