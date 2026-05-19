VK и «Корпорация МСП» расширили сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса

В рамках нового соглашения стороны разработают дополнительные инструменты для продвижения бизнеса на площадках VK и реализуют совместные программы по поддержке предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП»

Сотрудничество предусматривает разработку образовательного контента по развитию своего дела онлайн и предоставление специальных предложений для предпринимателей, которые пользуются цифровой платформой «Корпорации МСП». Среди них — аудит бизнес-сообщества в соцсети экспертами VK с рекомендациями по его ведению, идеями по контентному наполнению и привлечению клиентов, в дальнейшем будет доступна премиум-подписка на сервис «VK Реклама» с приоритетной поддержкой, расширенной модерацией, рыночными показателями и конкурентным анализом.

Принять участие в программе поддержки могут юридические лица, самозанятые индивидуальные предприниматели, сотрудничающие с «Корпорацией МСП».

«Малый и средний бизнес активно продвигается онлайн, при этом ключевой барьер для предпринимателей — недостаток знаний и специальных навыков. Совместно с Корпорацией МСП мы предоставляем бизнесу решения, которые позволят проанализировать его текущую активность на наших платформах, получить экспертизу и более эффективно вести свое дело онлайн», — сказала операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик.

«Грамотно выстроенная стратегия продвижения является одним из ключевых факторов успеха бизнеса. Для малых и средних предприятий, особенно в сфере торговли и услуг, социальные сети и цифровые платформы являются важным каналом продаж и привлечения клиентов. Но при этом, по нашим оценкам, несмотря на популярность инструмента, не все предприниматели знают, как использовать его максимально эффективно. Расширение сотрудничества с VK расширяет спектр возможностей для пользователей Цифровой платформы МСП.РФ, число которых на сегодняшний день уже превышает 1,6 млн со всех регионов страны», — сказал заместитель генерального директора «Корпорации МСП» Кирилл Коломийцев.

VK и «Корпорация МСП» развивают партнерство с 2023 г. Ранее в рамках поддержки онлайн-продвижения малого и среднего бизнеса предпринимателям была доступна система бонусов для выгодного запуска рекламных кампаний в сервисе «VK Реклама».

