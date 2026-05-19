Tecno: российские пользователи при выборе смартфона ориентируются на автономность, прочность и встроенный ИИ

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno провел исследование предпочтений россиян при выборе смартфона для повседневной жизни и выяснил, какие характеристики сегодня действительно важны для пользователей. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

В ходе исследования выяснилось, что главным критерием для смартфона оказалось время работы без подзарядки (32%). Цена и доступность устройства важны для 27% опрошенных. Прочность и устойчивость к внешним воздействиям, включая защиту от падений и влаги, стали приоритетом для 12% пользователей. Простой интерфейс без навязчивой рекламы и неудаляемых приложений выбрали 10% респондентов. Наличие встроенного ИИ-ассистента считают важным 8% ответивших. Качество камеры набрало 3%, мощность процессора 5%, дизайн и внешний вид 2%, яркие необычные цвета корпуса 1%.

Что касается конкретных характеристик, то 44% россиян назвали оптимальным объемом батареи диапазон от 5000 до 5500 мАч. Еще 29% хотели бы получить аккумулятор от 5500 до 6000 мАч и согласны на утолщение корпуса ради дополнительной емкости. 17% устраивает батарея от 4500 до 5000 мАч, 7% хотят 6000 мАч и больше, и только 3% готовы довольствоваться менее чем 4500 мАч. Суммарно 73% выбирают объем батареи от 5000 мАч и выше.

При выборе объема встроенной памяти 46% респондентов назвали оптимальным 256 гигабайтов. 23% выбрали 128 гигабайтов, 19% — 512 гигабайтов. Варианты 1 терабайт и больше предпочли 7%, а 64 гигабайта или меньше 5%.

Отношение к камере у пользователей следующее: 45% заявили, что им важна хорошая основная камера для документов и соцсетей. Стабилизация и качественная съемка при плохом освещении очень важны для 32% — это ключевой приоритет для каждого третьего. Наличие нескольких объективов (широкоугольный, макро, телевик) нужно 12%. Топовая камера важна только для 6%. Оставшиеся 5% вообще не придают значения качеству камеры.

Говоря о степени защиты корпуса, 35% респондентов хотят защиты от брызг и пыли на уровне IP52–IP54, чтобы со смартфоном не страшно было попасть под дождь. Полную защиту от воды и пыли по стандарту IP67–IP68, когда устройство можно уронить в лужу, назвали желательной 33%. 22% опрошенных достаточно прочного стекла и качественной сборки даже без официальной сертификации. И только 10% нужна максимальная защита IP69K с ударопрочным корпусом.

В вопросе дизайна и цвета большинство оказались консерваторами. 52% выбрали классические неброские цвета, такие как черный, серый, синий. 28% заявили, что цвет не важен, потому что они все равно используют чехол. Яркие и необычные цвета корпуса предпочитают 20% опрошенных.

Исследование показало высокий интерес к ИИ-ассистенту: 48% опрошенных заинтересованы в нем и хотели бы использовать в повседневных задачах. Еще 26% он тоже интересен, но не обязательно, чтобы он был предустановлен — они готовы установить его самостоятельно при необходимости. Оставшимся респондентам встроенный ИИ-ассистент не интересен вовсе.

Что касается готовности платить за ИИ-ассистента: 62% опрошенных считают, что он должен быть бесплатным и входить в стоимость смартфона. 20% готовы доплатить за его наличие до 2 тыс. руб. единоразово, 11% — до 3 тыс. руб., а 6% — не больше 500 руб. Ежемесячную подписку согласны платить только 1% пользователей.

Среди конкретных функций ИИ-ассистента самыми популярными стали: голосовое создание заметок и напоминаний (54%), умная организация фото с удалением дубликатов (49%), перевод текста и речи (47%), контекстные напоминания (39%), локальное хранение паролей (35%), расшифровка голосовых сообщений (28%).

«При сравнении подходов к выбору смартфона 58% респондентов выбрали связку "автономность + прочность + доступная цена", а 24% выбрали комбинацию "простой интерфейс + ИИ-ассистент". Топовая камера и мощный процессор набрали только 12%, остальные 6% выбрали другое. Самый высокий интерес к ИИ-ассистенту проявила группа 28–40 лет (64%). Рынок наконец развернулся от гонки характеристик к тому, что действительно ценит пользователь: живучесть, надежность и предсказуемость устройства. Особенно четко сформировался запрос на наличие простых в использовании, бесплатных ИИ-опций — и это уже не эксперименты для энтузиастов, а массовая потребность», — сказал Евгений Рыбкин, менеджер по продуктовому маркетингу бренда смартфонов и умных устройств Tecno.

В опросе приняло участие более 1,5 тыс. респондентов из городов миллионников, в возрасте от 18 до 60 лет. Метод сбора данных — онлайн-анкетирование. В ходе опроса была возможность множественного выбора ответов.