«Северсталь» рассказала о планах развития отечественной АСУ ТП

«Северсталь» продемонстрировала интегрированное решение для управления производством, а также представила новые продукты для развития отечественных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Оператор ставит задачу, например, отгрузить определенное количество материала, в системе управления производством (MES) «Металлургия» и передает ее на уровень АСУ ТП. Она, в свою очередь, обеспечивает отработку задания и направляет в MES подтверждение о выполненном результате, замыкая технологический цикл.

«Система MES собственной разработки уже внедрена в трех производствах коксоаглодоменного производства Череповецкого металлургического комбината, а пилотное внедрение открытого программируемого логического контроллера на базе российских аппаратных платформ стартует во второй половине 2026 г.», — сказал руководитель департамента «Технологии и инноваций» «Северсталь-инфокома» Евгений Маслов.

Кроме того, компания представила систему для управления версиями промышленных контроллеров «Версум», заменяющую зарубежное ПО Version Dog. Она позволяет отслеживать изменения в проектах автоматизации, проводить сравнение версий и выполнять автоматическое резервное копирование. Встроенный ИИ-ассистент подскажет пользователю, что изменилось в коде, и поможет найти ошибки.