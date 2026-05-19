Сервис спутниковой связи «Бюро 1440» приходит в промышленность, транспорт и акваторию Северного морского пути

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг) подписала соглашения с Российским университетом транспорта (МИИТ), ПАО ГМК «Норильский никель» и Министерством цифрового развития Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440».

Сотрудничество направлено на расширение сценариев использования спутниковой связи нового поколения в удаленных районах и на промышленных объектах, а также призвано обеспечить цифровую связанность транспортной инфраструктуры страны. Особый акцент сделан на предоставление спутниковой связи пользователям в северных регионах, в том числе судам, работающим в акватории Северного Морского пути и Трансарктического коридора.

«Мы поступательно расширяем число реальных сценариев применения широкополосной спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440». Первые контракты, заключенные с операторами связи в прошлом году, обеспечивали быстрое подключение больших территорий и формирование пула совместных технологических решений. Сегодня мы говорим о новых партнерствах и новых сценариях, которые являются стратегическими для страны. Это удаленные уникальные предприятия промышленности, автономный транспорт, обеспечение связью инфраструктуры северных регионов, в том числе маршрутов Северного морского пути и Трансарктического коридора. На 2026 г. запланирована обширная и охватная программа локальных тестов и подключений», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

В частности, совместная работа с министерством цифрового развития Мурманской области даст возможность бесшовно интегрировать спутниковую связь нового поколения в инфраструктуру региона, что обеспечит быстрым и стабильным интернетом ключевые предприятия и атомную ледокольную отрасль.

«Правительством Мурманской области ведется постоянная работа по развитию инфраструктуры и масштабированию покрытия. Начиная с 2019 г. благодаря народной программе «На Севере – жить!» общее количество базовых станций на территории региона возросло вдвое – сейчас их более 8 тыс. Технология спутникового интернета с низких орбит позволит обеспечить надежную связь для северян и бизнеса в тех районах, где ранее это было практически невозможно из-за отдаленности, в том числе повысит уровень безопасности для сотрудников производств и качество жизни населения. Глобальное покрытие создаст новые возможности для развития Северного морского пути, с которым неразрывно связана экономика региона. Партнерство с «Бюро 1440» – один из ключевых шагов в обеспечении связью труднодоступных населенных пунктов», – сказала министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

В спутниковой широкополосной связи нуждаются добывающие предприятия крупных промышленных игроков, расположенные в удаленных регионах страны. Норникель будет использовать высокоскоростной интернет для видеоаналитики и мониторинга производства, оперативной передачи данных с удаленных объектов и связи с центрами принятия решений, повышения безопасности, комфорта и удобства сотрудников.

«Для «Норникеля» вопрос надежной и устойчивой связи в Норильском промышленном районе всегда был стратегически важным. Компания последовательно развивает собственную телеком-инфраструктуру, включая проекты по строительству волоконно-оптических линий связи, однако потребности удаленных производственных площадок и задачи резервирования каналов связи продолжают расти. Поэтому мы заинтересованы в появлении отечественных спутниковых решений нового поколения, способных обеспечить стабильную высокоскоростную связь даже в самых труднодоступных регионах. Совместно с «Бюро 1440» мы планируем тестировать и развивать такие технологии для использования в производственных процессах, мониторинге объектов и повышении эффективности управления. Для нас также важно, что речь идет о российской технологической компании, развивающей собственные компетенции и инфраструктуру», — сказала Виктория Повелицина, директор по ИТ-инфраструктуре и связи ПАО «ГМК «Норильский никель».

Внедрение и масштабирование высокоавтоматизированного и автономного транспорта — одна из задач, стоящих перед отраслью. Российский университет транспорта (МИИТ) и БЮРО 1440 будут работать над применением высокоскоростного интернета с глобальным покрытием для развития автономного судоходства, беспилотного железнодорожного транспорта и дорожно-строительной техники, которая может работать без водителя. Интеграция спутниковой связи в технологию автономного управления транспортными средствами на суше и на море напрямую повлияет на повышение эффективности и безопасности транспорта, в том числе в районах со слабым покрытием мобильного интернета.

«Развитие автономных технологий — одно из приоритетных направлений транспортной отрасли России, которое невозможно без высокоскоростной связи с минимальными задержками. Появление спутниковой группировки от «Бюро 1440» должно значительно трансформировать транспортную отрасль. В мире будущего поезда, суда, машины будут следовать в беспилотном режиме под контролем удаленных операторов на случай нештатных ситуаций. Наша задача — приблизить это будущее за счет разработки технологии и проведения испытаний по дистанционному контролю и управлению автономным транспортом посредством высокоскоростной спутниковой связи. Решение этой задачи будет способствовать масштабированию новых технологий и повысит производительность и конкурентоспособность отечественного транспорта», — сказал заместитель директора Научно-исследовательского института транспорта Павел Попов.