CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Сбербанк, Cloud.ru и «Технодинамика» будут развивать облачные и ИИ-решения

Сбербанк, Cloud.ru и АО «Технодинамика» заключили соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о развертывании облачных и ИИ-решений в индустрии для ускорения перехода на российские технологии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также компании планируют совместно работать над развитием платформ сбора, анализа и обработки данных в режиме реального времени, машинного обучения и предиктивной аналитики, которые в перспективе позволят отслеживать состояние оборудования, прогнозировать нагрузку и оперативно реагировать на изменения в производственных процессах. Соглашение также охватывает область разработки стандартов интеграции и функциональных требований к информационным системам, выработке реализуемых мер информационной безопасности важных для промышленных предприятий.

Дарина Краснова, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка: «Многие компании авиастроительной отрасли проявляют большой интерес к отечественным ИТ-решениям. Применение передовых технологий позволит разрабатывать и производить конкурентоспособные современные воздушные суда. Партнерство с Cloud.ru позволит обеспечить российское авиастроение ИТ-фундаментом для повышения качества и ускорения ключевых процессов предприятий».

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Михаил Лобоцкий, и. о. генерального директора Cloud.ru: «Промышленный сектор входит в топ-3 крупнейших потребителей ИИ-сервисов и инфраструктуры Cloud.ru: по итогам 2025 г. на него пришлось 12% выручки. Рост связан с увеличением объёмов данных и спросом на технологии, которые позволяют управлять производственными процессами в реальном времени. Для задач, где важно сочетать изоляцию данных с гибким управлением инфраструктурой, Cloud.ru развивает решение для создания частного и гибридного облака Cloud.ru Evolution Stack. Оно позволяет хранить конфиденциальные данные в собственном контуре, одновременно масштабируя вычисления в облаке, а это полный контроль над информацией при едином технологическом стеке».

Роман Марковский, директор по цифровой трансформации АО «Технодинамика»: «Для авиационной отрасли критически важными являются вопросы информационной безопасности и бесперебойной работы ИТ-систем. Одновременно растет потребность в современных ИИ-инструментах для анализа большого объема накопленных данных и документов, оптимизации внутренних бизнес процессов по всем функциональным направлениям, предиктивного обслуживания оборудования, оптимизации цепочек поставок и производства. Например, разработка ИИ-ассистентов конструктора и технолога позволит сократить сроки проектирования и подготовки производства за счёт автоматизации рутинных операций, генерации оптимальных конструктивных и технологических решений. Партнёрство с Cloud.ru даёт возможность создавать и внедрять уникальные отечественные решения для промышленности в защищённой и управляемой среде».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290