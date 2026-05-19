Сбербанк, Cloud.ru и «Технодинамика» будут развивать облачные и ИИ-решения

Сбербанк, Cloud.ru и АО «Технодинамика» заключили соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о развертывании облачных и ИИ-решений в индустрии для ускорения перехода на российские технологии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также компании планируют совместно работать над развитием платформ сбора, анализа и обработки данных в режиме реального времени, машинного обучения и предиктивной аналитики, которые в перспективе позволят отслеживать состояние оборудования, прогнозировать нагрузку и оперативно реагировать на изменения в производственных процессах. Соглашение также охватывает область разработки стандартов интеграции и функциональных требований к информационным системам, выработке реализуемых мер информационной безопасности важных для промышленных предприятий.

Дарина Краснова, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка: «Многие компании авиастроительной отрасли проявляют большой интерес к отечественным ИТ-решениям. Применение передовых технологий позволит разрабатывать и производить конкурентоспособные современные воздушные суда. Партнерство с Cloud.ru позволит обеспечить российское авиастроение ИТ-фундаментом для повышения качества и ускорения ключевых процессов предприятий».

Михаил Лобоцкий, и. о. генерального директора Cloud.ru: «Промышленный сектор входит в топ-3 крупнейших потребителей ИИ-сервисов и инфраструктуры Cloud.ru: по итогам 2025 г. на него пришлось 12% выручки. Рост связан с увеличением объёмов данных и спросом на технологии, которые позволяют управлять производственными процессами в реальном времени. Для задач, где важно сочетать изоляцию данных с гибким управлением инфраструктурой, Cloud.ru развивает решение для создания частного и гибридного облака Cloud.ru Evolution Stack. Оно позволяет хранить конфиденциальные данные в собственном контуре, одновременно масштабируя вычисления в облаке, а это полный контроль над информацией при едином технологическом стеке».

Роман Марковский, директор по цифровой трансформации АО «Технодинамика»: «Для авиационной отрасли критически важными являются вопросы информационной безопасности и бесперебойной работы ИТ-систем. Одновременно растет потребность в современных ИИ-инструментах для анализа большого объема накопленных данных и документов, оптимизации внутренних бизнес процессов по всем функциональным направлениям, предиктивного обслуживания оборудования, оптимизации цепочек поставок и производства. Например, разработка ИИ-ассистентов конструктора и технолога позволит сократить сроки проектирования и подготовки производства за счёт автоматизации рутинных операций, генерации оптимальных конструктивных и технологических решений. Партнёрство с Cloud.ru даёт возможность создавать и внедрять уникальные отечественные решения для промышленности в защищённой и управляемой среде».