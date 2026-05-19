Сбербанк усилит цифровые компетенции Нижегородской области в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта

У Нижегородской области появится больше возможностей для цифрового развития. Регион вместе со Сбербанком будет участвовать в подготовке специалистов по искусственному интеллекту, а также планирует открытие современного технологического хаба в местном квартале высоких технологий, который сделают в едином контуре с нижегородским ИТ-кампусом «Неймарк». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Все это — результат соглашения, которое подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сбербанк и Правительство Нижегородской области договорились развивать сотрудничество в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и стратегии пространственного развития России до 2030 г.

Особое внимание уделят интеграции искусственного интеллекта и обучению людей работе с ним. Для решения этой задачи корпоративный университет Сбербанка вместе с регионом планируют развивать прикладные ИИ-компетенции на территории Нижегородской области. Создавать и управлять ИИ-системами смогут научиться руководители, владельцы бизнеса, студенты и преподаватели вузов.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Сбер и Нижегородская область совместно создают условия для получения современных цифровых профессий и работы с передовыми технологиями в регионе. Подготовка квалифицированных кадров для федеральных и региональных проектов — важная часть общей стратегии. Запуск образовательных платформ и центров компетенций по ИИ призван укрепить импортозамещение и кадровый потенциал области. «Сбер» выражает готовность оказать необходимую поддержку в решении задач, направленных на повышение ИТ-привлекательности региона».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «В нашем сотрудничестве мы делаем акцент на образовательное и инфраструктурное развитие. Планируем сосредоточиться на ИИ-направлении. Рассчитываем, что партнерство позволит обучать руководителей, владельцев бизнеса, студентов и преподавателей нижегородских вузов созданию и управлению ИИ-системами».