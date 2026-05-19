CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Сбербанк усилит цифровые компетенции Нижегородской области в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта

У Нижегородской области появится больше возможностей для цифрового развития. Регион вместе со Сбербанком будет участвовать в подготовке специалистов по искусственному интеллекту, а также планирует открытие современного технологического хаба в местном квартале высоких технологий, который сделают в едином контуре с нижегородским ИТ-кампусом «Неймарк». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Все это — результат соглашения, которое подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сбербанк и Правительство Нижегородской области договорились развивать сотрудничество в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и стратегии пространственного развития России до 2030 г.

Особое внимание уделят интеграции искусственного интеллекта и обучению людей работе с ним. Для решения этой задачи корпоративный университет Сбербанка вместе с регионом планируют развивать прикладные ИИ-компетенции на территории Нижегородской области. Создавать и управлять ИИ-системами смогут научиться руководители, владельцы бизнеса, студенты и преподаватели вузов.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Сбер и Нижегородская область совместно создают условия для получения современных цифровых профессий и работы с передовыми технологиями в регионе. Подготовка квалифицированных кадров для федеральных и региональных проектов — важная часть общей стратегии. Запуск образовательных платформ и центров компетенций по ИИ призван укрепить импортозамещение и кадровый потенциал области. «Сбер» выражает готовность оказать необходимую поддержку в решении задач, направленных на повышение ИТ-привлекательности региона».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «В нашем сотрудничестве мы делаем акцент на образовательное и инфраструктурное развитие. Планируем сосредоточиться на ИИ-направлении. Рассчитываем, что партнерство позволит обучать руководителей, владельцев бизнеса, студентов и преподавателей нижегородских вузов созданию и управлению ИИ-системами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290