Сбербанк и red_mad_robot приступят к развитию лучших практик ИИ-нативной разработки для корпоративных процессов

Сбербанк и технологическая компания red_mad_robot будут вместе развивать AI PDLC — модель жизненного цикла создания программного обеспечения, в которой искусственный интеллект встроен во все этапы: от идеи до эксплуатации. Меморандум о сотрудничестве по этому направлению подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и основатель red_mad_robot Алексей Макин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны планируют продвигать AI PDLC для создания ИТ-продуктов, апробировать ее при проектировании сложных платформ и систем, наращивать компетенции специалистов. Смысл данного подхода в том, чтобы не просто автоматизировать отдельные операции, а полностью перестроить разработку ПО в эпоху генеративного ИИ. Для реализации этой задачи будет привлечена экспертиза специалистов «СберТеха» (дочерней компании Сбербанка). Стороны также планируют использовать ряд продуктов с интегрированным искусственным интеллектом: платформу для совместной работы с кодом GitVerse, ассистента GigaCode и систему для создания веб-приложений GigaStudio.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Путь к AI-native сложнее, чем кажется. Амбиции бизнеса не всегда совпадают с возможностями, и поэтому большинство ИИ-инициатив остаются пилотами. ИИ-решения нельзя внедрять точечно — так оно не работает. Нужно встраивать искусственный интеллект в полный жизненный цикл создания продукта, и очень важно сохранять баланс между людьми, процессами и инструментами. В AI PDLC инженер становится архитектором контекста и управляет интеллектуальными агентами — это глубокая трансформация всего процесса разработки. В «Сбере» мы уже следуем концепции AI PDLC и вместе с партнерами будем развивать этот подход в России. Задача — помочь бизнесу быстрее перейти от экспериментов к промышленному внедрению и сформировать современный технологический стек».

Алексей Макин, основатель red_mad_robot: «Мы наблюдаем переход от традиционной разработки, полностью завязанной на человеке, к модели, в которой искусственный интеллект становится полноценной частью бизнес-процессов и цифровых сервисов. AI PDLC позволяет системно выстраивать эту трансформацию. В итоге речь идет не о разовых улучшениях, а о создании устойчивого подхода, который помогает компаниям повышать конкурентоспособность и уверенно двигаться в сторону ИИ-ориентированной модели. Наша роль в этом процессе — не только поставщик технологий, но и бизнес-партнер, проводник AI PDLC на всех этапах реализации концепции: от консалтинга до внедрения и масштабирования решений».