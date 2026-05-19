CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

РТК-ЦОД заполнил дата-центр в Нижнем Новгороде на 93%

Менее чем за год с момента открытия площадки в июне 2025 г. ИТ-сервис-провайдер РТК-ЦОД заполнил его на 93% — заказчики законтрактовали 1954 кВт из 2094 кВт подведенной мощности. В свободной продаже остаются 28 стойко-мест из 401. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Дата-центр в Нижнем Новгороде вошел в федеральную сеть РТК-ЦОД как точка присутствия в Приволжском федеральном округе. Соглашение о строительстве компания подписала с правительством Нижегородской области в мае 2023 г., годом позже стороны договорились о расширении мощности объекта.

Новый дата-центр общей площадью 3539 квадратных метров включает четыре машинных зала и 401 стойко-место с установочной мощностью 5 МВт. Объект построен по аналогу стандарта Tier III с уровнем доступности ИТ-инфраструктуры клиентов 99,982%. На стойку приходится от 4,7 до 7 кВт. Площадка работает по второй категории надежности с двумя независимыми вводами электропитания и резервированием по двум распределенным маршрутам. Связность обеспечивают два ввода по 96 волокон с выходом на крупнейших магистральных операторов — «Ростелеком», «РетнНэт», «Транстелеком», операторов «большой четверки» и «Эр-Телеком». Ремонт и замена инженерных систем проходят без остановки сервисов.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Основной спрос на мощности объекта приходится на госсектор и бизнес. На базе инфраструктуры ЦОД в Нижнем Новгороде компания предлагает аренду и размещение собственного оборудования (colocation).

«Темпы заполнения нижегородской площадки отражают общий разворот корпоративного спроса в сторону регионов: бизнес уходит от концентрации мощностей в столицах и ищет инфраструктуру ближе к собственным производственным и операционным центрам. Там, где есть энергетика, кадры и магистральная связность. Опорные промышленные регионы, и Нижний Новгород в их числе, оказываются в этой логике естественным выбором», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор РТК-ЦОД.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290