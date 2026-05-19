«РТ МИС» и «Группа Астра» создадут программные комплексы для цифрового здравоохранения

«РТ МИС» (разработчик цифровых решений для здравоохранения, в составе группы компаний «Цифромед» входит в цифровой кластер «Медицина» ПАО «Ростелеком») и «Группа Астра» объединят усилия для создания совместных решений на базе российских технологий для отрасли здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Компании планируют проводить научно-исследовательские работы, а также развивать и продвигать отечественные ИТ-решения для рынков государственного, ведомственного и частного здравоохранения, формируя единое информационное пространство в здравоохранении региона и страны.

Ранее «РТ МИС» уже подтвердила совместимость своих флагманских продуктов ЕЦП.МИС и ЕЦП.ЛИС с операционной системой Astra Linux и системой управления базами данных (СУБД) Tantor из экосистемы «Группы Астра». Это гарантирует стабильную работу ИТ-инфраструктуры и выполнение требований законодательства в части импортозамещения. Сегодня комплексные решения «РТ МИС», предоставляющие широкий спектр цифровых услуг в сфере здравоохранения, успешно работают в 29 регионах России, обеспечивая защиту персональных и медицинских данных. ЕЦП.МИС регулярно используют свыше 450 тыс. специалистов, к системе подключено свыше 2,8 тыс. медицинских учреждений.

Дмитрий Зима, генеральный директор «РТ МИС»: «Сотрудничество с “Группой Астра” — важный шаг в развитии экосистемы отечественных цифровых решений для здравоохранения. Подтвержденная совместимость наших продуктов позволяет медицинским организациям выстраивать устойчивую и безопасную ИТ-инфраструктуру на базе российских технологий. Совместная работа ускорит внедрение современных отечественных цифровых решений и укрепит технологический суверенитет отрасли здравоохранения».

Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра»: «Благодаря партнерству с “РТ МИС” мы открываем реальную возможность для построения полностью импортонезависимых цифровых платформ в одной из наиболее социально значимых сфер. Ключевым элементом выступает связка операционной системы Astra Linux и СУБД Tantor — проверенный фундамент, на котором сегодня строятся самые требовательные ИТ-ландшафты. Медицинские системы всегда работают под нагрузкой и не имеют права на отказ, поэтому мы провели не только стандартные тесты на совместимость, но и комплекс нагрузочных испытаний. Эта парадная сборка отечественного инфраструктурного ПО доказала свою устойчивость в пиковых сценариях реальной клинической практики».

Все цифровые решения «РТ МИС» и «Группы Астра» являются собственными разработками компаний и включены в реестр отечественного ПО.