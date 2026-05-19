«Ростелеком» и «Галактика» заменят зарубежную систему управления предприятием

«Ростелеком» и «Корпорация Галактика» заключили меморандум о стратегическом партнерстве. Свои подписи поставили заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов и генеральный директор «Корпорации Галактика» Алексей Телков. Стороны объявили о старте первого этапа реализации стратегического соглашения о сотрудничестве, подписанного год назад.

«Ростелеком» и «Галактика» начинают совместную работу по замене зарубежной ERP-системы на отечественную платформу. Сотрудничество развернется по двум направлениям. Первое — внедрение системы «Галактика ERP HR» для управления человеческим капиталом. Решение охватит полный жизненный цикл сотрудника: от приема на работу до выхода на пенсию. Это создаст единую среду управления кадрами, повысит прозрачность процессов и позволит принимать решения на основе HR-аналитики. Второе направление — внедрение «Галактика ERP» в области бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Продукт построен на архитектуре с юридически значимым первичным документом. Он обеспечит достоверность и своевременность отчетных данных.

Партнерство позволит бесшовно заместить унаследованные зарубежные решения и создать современную цифровую экосистему управления предприятием. Она полностью соответствует стратегическим целям «Ростелекома», требованиям законодательства об импортозамещении на объектах критической информационной инфраструктуры и лучшим мировым практикам.

Дарий Халитов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома», сказал: «Замена унаследованной зарубежной ERP-системы — ключевой элемент нашей стратегии цифровой трансформации. Мы выбрали “Корпорацию Галактика”, вместе с которой можем быть уверены в надежном партнерстве. Решение обладает полным спектром функциональности, а успешность масштабирования в крупных холдингах была подтверждена на практике. Наше партнерство — важный шаг для укрепления технологической независимости страны, вместе мы выстроим передовую систему управления, которая объединит лучшие отраслевые практики».

Алексей Телков, генеральный директор компании «Галактика», отметил: «Мы рады приступить к реализации столь значимого проекта. Наши решения уже доказали свою эффективность в работе с крупными структурами, а глубокая экспертиза в телекоммуникационной отрасли позволит нам учесть все особенности бизнеса “Ростелекома” и обеспечить соответствие самым высоким требованиям лидера цифровой экономики».