CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

«Ростелеком» и «Галактика» заменят зарубежную систему управления предприятием

«Ростелеком» и «Корпорация Галактика» заключили меморандум о стратегическом партнерстве. Свои подписи поставили заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов и генеральный директор «Корпорации Галактика» Алексей Телков. Стороны объявили о старте первого этапа реализации стратегического соглашения о сотрудничестве, подписанного год назад.

«Ростелеком» и «Галактика» начинают совместную работу по замене зарубежной ERP-системы на отечественную платформу. Сотрудничество развернется по двум направлениям. Первое — внедрение системы «Галактика ERP HR» для управления человеческим капиталом. Решение охватит полный жизненный цикл сотрудника: от приема на работу до выхода на пенсию. Это создаст единую среду управления кадрами, повысит прозрачность процессов и позволит принимать решения на основе HR-аналитики. Второе направление — внедрение «Галактика ERP» в области бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Продукт построен на архитектуре с юридически значимым первичным документом. Он обеспечит достоверность и своевременность отчетных данных.

Партнерство позволит бесшовно заместить унаследованные зарубежные решения и создать современную цифровую экосистему управления предприятием. Она полностью соответствует стратегическим целям «Ростелекома», требованиям законодательства об импортозамещении на объектах критической информационной инфраструктуры и лучшим мировым практикам.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

Дарий Халитов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома», сказал: «Замена унаследованной зарубежной ERP-системы — ключевой элемент нашей стратегии цифровой трансформации. Мы выбрали “Корпорацию Галактика”, вместе с которой можем быть уверены в надежном партнерстве. Решение обладает полным спектром функциональности, а успешность масштабирования в крупных холдингах была подтверждена на практике. Наше партнерство — важный шаг для укрепления технологической независимости страны, вместе мы выстроим передовую систему управления, которая объединит лучшие отраслевые практики».

Алексей Телков, генеральный директор компании «Галактика», отметил: «Мы рады приступить к реализации столь значимого проекта. Наши решения уже доказали свою эффективность в работе с крупными структурами, а глубокая экспертиза в телекоммуникационной отрасли позволит нам учесть все особенности бизнеса “Ростелекома” и обеспечить соответствие самым высоким требованиям лидера цифровой экономики».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290