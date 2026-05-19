Российским инженерам-авиаконструкторам поможет проект «Комплекс» на базе «ГигаЧат»

При участии Сбербанка разработан «Комплекс» – совместный проект с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», компанией «ТопСистемы» и Институтом AIRI. «Комплекс» представляет собой программно-аппаратную среду, внедряющую искусственный интеллект на основе «ГигаЧат» в методы проектирования в среде САПР, включая автоматическую генерацию технического задания на проектирование конструктивных элементов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Проект о внедрении искусственного интеллекта в авиационной отрасли реализуется под руководством Минпромторга России и предполагает применение искусственного интеллекта при проектировании авиационной техники в отечественной PLMсистеме TFLEX PLM и при работе с нормативной документацией. Будет создана принципиально новая программно-аппаратная среда, которая переводит процесс проектирования в авиастроении с ручного, описательного подхода (где инженер вручную генерирует каждую 3D-геометрию) на синтез конструктивных элементов с помощью «ГигаЧат». В основе решения лежит интеграция технологий больших языковых моделей (LLM) и дополненной генерации (RAG) с платформой TFLEX PLM. Решение позволит увеличить производительность труда и ускорит импортозамещение в авиастроении.

Геннадий Абраменков, заместитель Министра промышленности и торговли России: «Это очень важная работа, которая позволит значительно сократить время разработки новых воздушных судов и повысить качество разрабатываемых конструкций».

По оценке разработчиков, «Комплекс» качественно отличается от большинства других проектов на стыке искусственного интеллекта и автоматизированного проектирования, поскольку представляет собой мультиагентную систему, применимую в разных отраслях промышленности.

Вадим Бадеха, генеральный директор ПАО «ОАК»: «Проект «Комплекс» – это стратегический ответ на вызовы технологического суверенитета. Ожидаемые показатели эффективности подтверждены пилотным проектом – мы использовали данное решение для синтеза типовой конструкции нервюры с крепежом и получили впечатляющие результаты – скорость работ возросла в 11 раз. Уже отработано применение искусственного интеллекта, который проектирует в строгом соответствии с нормативами, наш следующий шаг – автоматический синтез конструкций на основе мультидисциплинарных расчетов. Эта технология имеет потенциал для масштабирования на все ключевые конструкторские центры Объединенной авиастроительной корпорации».

Дарина Краснова, директор Департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка: «Инженеры-конструкторы не должны тратить свое драгоценное время на ежедневную монотонную прорисовку деталей и проверку тысяч страниц нормативных документов. Их опыт нужен там, где важны творческие решения и контроль качества конечного продукта. Проект «Комплекс», оснащенный искусственным интеллектом на базе «ГигаЧат», освобождает специалистов от механической работы, позволяя сконцентрироваться на самом важном: создании отечественных самолетов быстрее, лучше и дешевле. Сейчас проект разрабатывается в авиастроении, однако его возможности уже востребованы и в автомобилестроении, космосе — везде, где важна скорость инженеров, соблюдение стандартов и минимизация расходов производства».

Иван Оселедец, генеральный директор Института AIRI: «Система нацелена на сокращение сроков проектирования и снижение себестоимости продукции. На данный момент в рамках проекта разработан демонстратор технологии, который позволяет выполнить генерацию нервюр кессона отъемной части крыла учебно-тренировочного самолета в полном соответствии с параметрами, указанными в техническом задании и нормативной документации. В будущем технология может быть успешно адаптирована для других отраслей промышленности».