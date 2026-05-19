Российские решения виртуализации рассмотрят на митапе CNews

3 июня 2026 г. CNews проводит митап «Российские технологии виртуализации» с участием представителей компаний-заказчиков и системных интеграторов, вендоров и разработчиков решений.

Участники митапа проанализируют реальные примеры внедрений продуктов и обратную связь по результатам тестов и пилотов, обсудят, какую функциональность и какие непродуктовые составляющие ждет бизнес от вендоров, рассмотрят преимущества и риски внедрения и эксплуатации.

Для обеспечения эффективной работы бизнеса ИТ-директорам, руководителям и специалистам по виртуализации, внедрению, информационной безопасности из финансового сектора, ритейла, промышленности, госсектора, энергетики, машиностроения, аграрного сектора предлагается найти ответ на ключевой вопрос митапа. Какое решение выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

Павел Голубев, начальник Управления системного администрирования АО «Россельхозбанк» выступит в рамках митапа.

Ведущие системные интеграторы, вендоры и разработчики отечественного рынка, помогут заказчикам найти ответы на вопросы обеспечения управляемости, безопасности, сертификации и долгосрочной поддержки систем виртуализации для российского бизнеса. Среди спикеров Алексей Калуга, владелец VMmanager, ISPsystem.

Модератором митапа выступит Александра Кирьянова, главный редактор CNews.

На мероприятии ожидается до 40 заказчиков из всех отраслей российской экономики. Общее количество участников составит до 50 человек. В завершении митапа будет организован фуршет для общения в неформальной обстановке.

