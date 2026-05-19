Решение от «Первого Бита» на 200% сократило путь от заказа до производства в стекольной компании «М1»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по переходу производителя изделий из стекла «М1» с устаревшей системы «1С:Управление производственным предприятием» (УПП) на современную «1С:ERP Управление предприятием». Главными итогами модернизации стало ускорение цикла «заказ клиента – запуск в производство» на 200% и подготовка ИТ-ландшафта к планируемому переходу на полностью безбумажное производство. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Раннее рост нагрузки и устаревшая ИТ-архитектура начали сдерживать развитие одного из ведущих переработчиков листового стекла и зеркал. Ключевой проблемой стала фрагментация данных: менеджеры вели путевые листы и сводки в Google-таблицах, а учетные функции были размазаны между старой версией УПП и разрозненным офисным ПО. Это порождало хаос в нормативно-справочной информации, лишало руководство оперативной картины по остаткам и замедляло выполнение заказов.

За решением этих проблем руководство «М1» обратилось в «Первый Бит».

Главным вызовом проекта стала бесшовная двунаправленная интеграция «1С:ERP» с программой для автоматического раскроя стекла Optiway. Задания на резку формируются в ERP на основе полученных заказов и автоматически передаются на станки, а после выполнения возвращаются с картами раскроя. Затем по полученным заданиям в ERP закрываются этапы резки, рассчитывается коэффициент использованного стекла и расход материалов. Интеграция позволила значительно оптимизировать производственные процессы и исключить риски, связанные с человеческим фактором.

Другой особенностью стала разработка специализированного конструктора номенклатуры, позволяющего параллельно формировать номенклатуру и производственные спецификации. Это решение упростило процесс создания новых изделий и сократило время, необходимое для подготовки документации к запуску производства.

Специалисты интегратора реализовали инструмент автоматической загрузки клиентских заказов напрямую из Excel-файлов, мгновенно создающий в системе учетные позиции и задания для производства.

Архитектура решения объединила в себе «1С:ERP», «1С:Бухгалтерию 8 КОРП» и систему Mobile SMARTS для терминалов сбора данных. Теперь кладовщики и мастера цехов передают информацию в ERP в режиме реального времени, сканируя коды на каждом этапе отгрузки и учета возвратной тары.

В результате внедрения, помимо двукратного ускорения обработки заказов, компания на 17% увеличила объем выпуска продукции. Система обрабатывает до 3000 производственных этапов в день без потери производительности.

Скорость получения управленческой и регламентированной отчетности выросла в два раза благодаря полному отказу от Google-таблиц. Для снижения нагрузки при обновлениях, финансовый и налоговый учет были выделены в отдельную базу данных. Общим итогом внедрения стал рост чистой прибыли предприятия на 4%.

«Перед стартом проекта мы детально проанализировали цепочку движения заказа от коммерческого отдела до склада готовой продукции. Основная сложность заключалась в том, чтобы подружить строгую учетную логику ERP с гибкостью реального производства. Интеграция с Optiway и создание конструктора номенклатуры стали теми самыми точечными решениями, которые превратили типовую автоматизацию в тонкий инструмент управления себестоимостью», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Антон Постнов.