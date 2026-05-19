CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Postgres Professional расширяет присутствие на рынке корпоративной аналитики с новой СУБД для гибридных нагрузок

Postgres Professional, российский разработчик СУБД, объявил о выводе на рынок нового продукта Postgres Pro AXE - СУБД для аналитических и гибридных нагрузок. Решение ориентировано на компании, которым необходимо заместить зарубежные аналитические платформы, упростить ИТ-ландшафт и одновременно снизить совокупную стоимость владения компонентами для хранения и обработки аналитических данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Российский бизнес накопил уже значительные массивы данных, однако аналитический контур по-прежнему остается дорогим, фрагментированным и трудоемким в эксплуатации. После ухода с рынка ряда западных решений, включая Oracle Exadata и SAP HANA, компании столкнулись не только с задачей импортозамещения, но и с необходимостью переосмыслить текущий подход к построению аналитической инфраструктуры. На практике он оборачивался усложнением ИТ-ландшафта и ростом затрат на его эксплуатацию: разрозненные системы для транзакций и аналитики, ETL-процессы, найм дефицитных специалистов.

Postgres Pro AXE предназначен для выполнения тяжелых аналитических запросов и может использоваться как аналитическая СУБД рядом с уже имеющимися системами, так и в составе уже привычной в эксплуатации Postgres Pro Enterprise. В последнем случае AXE работает по тем же принципам, что и основная система, расширяя ее возможности аналитической функциональностью на существующих узлах. Это позволяет не разворачивать лишние кластера и не нанимать дефицитных администраторов под узкие аналитические системы. В результате заказчики могут сформировать эффективный подход к организации своего ИТ-стека: уровень надежности не снижается, но дублирование инфраструктуры и кратный рост операционных затрат исчезают.

По результатам внутренних испытаний на отраслевых бенчмарках ClickBench, TPC-H и TPC-DS, новое решение показало: ускорение сложных аналитических запросов — до 30 раз быстрее относительно стандартного PostgreSQL; превосходство по производительности – до 20 раз выше в сравнении с MPP-системами класса Greenplum; снижение потребности в вычислительных ресурсах — до 10 раз меньше, чем у MPP-аналогов при сопоставимой нагрузке.

СУБД поддерживает работу с разными типами хранилищ: от локального сервера до сетевой шары и объектных S3-хранилищ. Аналитические данные хранятся в формате Parquet, широко используемом для аналитики больших данных (Big Data) и систем класса Data Lake и Warehouse. Метаданные, определяющие эти данные, также фиксируются по открытой спецификации. В совокупности это позволяет работать с любыми BI-инструментами, и не переживать о привязке к одному поставщику.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Решение уже отобрано для промышленной эксплуатации рядом российских компаний из финансового и промышленного секторов. По итогам пилотов заказчики зафиксировали упрощение аналитического контура, ускорение работы с данными и снижение нагрузки на команды эксплуатации. Пилотирование продолжается более чем в 10 организациях из промышленности, ритейла, финансов и телекома.

«Мы расширяем свое присутствие на рынке корпоративной аналитики с продуктом, чья производительность подтверждена отраслевыми тестами. Однако для нас важны не только цифры сами по себе, а тот эффект, который заказчик получает на практике. Сегодня многим компаниям приходится поддерживать зоопарк систем, где транзакции и аналитика разнесены по разным углам, а между ними ETL, серверы, команды и бюджеты. Postgres Pro AXE помогает сократить эту избыточность, выполнять аналитику на актуальных данных с использованием привычных SQL-инструментов, без новых наймов и закупок. В результате бизнес получает не просто быструю обработку запросов, а сокращение времени от вопроса до ответа. А это, в свою очередь, конвертируется в сокращение операционных затрат», — сказал Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

Вывод Postgres Pro AXE на рынок является частью долгосрочной стратегии компании по формированию в России полного импортонезависимого стека для работы с данными. Ранее, в III квартале 2025 г., компания представила платформу Tengri Data для работы со сверхбольшими массивами данных с разделением вычислений и хранения. Теперь продуктовый портфель компании покрывает весь спектр задач – от транзакционных систем до петабайтных аналитических озер данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290