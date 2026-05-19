Postgres Professional расширяет присутствие на рынке корпоративной аналитики с новой СУБД для гибридных нагрузок

Postgres Professional, российский разработчик СУБД, объявил о выводе на рынок нового продукта Postgres Pro AXE - СУБД для аналитических и гибридных нагрузок. Решение ориентировано на компании, которым необходимо заместить зарубежные аналитические платформы, упростить ИТ-ландшафт и одновременно снизить совокупную стоимость владения компонентами для хранения и обработки аналитических данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Российский бизнес накопил уже значительные массивы данных, однако аналитический контур по-прежнему остается дорогим, фрагментированным и трудоемким в эксплуатации. После ухода с рынка ряда западных решений, включая Oracle Exadata и SAP HANA, компании столкнулись не только с задачей импортозамещения, но и с необходимостью переосмыслить текущий подход к построению аналитической инфраструктуры. На практике он оборачивался усложнением ИТ-ландшафта и ростом затрат на его эксплуатацию: разрозненные системы для транзакций и аналитики, ETL-процессы, найм дефицитных специалистов.

Postgres Pro AXE предназначен для выполнения тяжелых аналитических запросов и может использоваться как аналитическая СУБД рядом с уже имеющимися системами, так и в составе уже привычной в эксплуатации Postgres Pro Enterprise. В последнем случае AXE работает по тем же принципам, что и основная система, расширяя ее возможности аналитической функциональностью на существующих узлах. Это позволяет не разворачивать лишние кластера и не нанимать дефицитных администраторов под узкие аналитические системы. В результате заказчики могут сформировать эффективный подход к организации своего ИТ-стека: уровень надежности не снижается, но дублирование инфраструктуры и кратный рост операционных затрат исчезают.

По результатам внутренних испытаний на отраслевых бенчмарках ClickBench, TPC-H и TPC-DS, новое решение показало: ускорение сложных аналитических запросов — до 30 раз быстрее относительно стандартного PostgreSQL; превосходство по производительности – до 20 раз выше в сравнении с MPP-системами класса Greenplum; снижение потребности в вычислительных ресурсах — до 10 раз меньше, чем у MPP-аналогов при сопоставимой нагрузке.

СУБД поддерживает работу с разными типами хранилищ: от локального сервера до сетевой шары и объектных S3-хранилищ. Аналитические данные хранятся в формате Parquet, широко используемом для аналитики больших данных (Big Data) и систем класса Data Lake и Warehouse. Метаданные, определяющие эти данные, также фиксируются по открытой спецификации. В совокупности это позволяет работать с любыми BI-инструментами, и не переживать о привязке к одному поставщику.

Решение уже отобрано для промышленной эксплуатации рядом российских компаний из финансового и промышленного секторов. По итогам пилотов заказчики зафиксировали упрощение аналитического контура, ускорение работы с данными и снижение нагрузки на команды эксплуатации. Пилотирование продолжается более чем в 10 организациях из промышленности, ритейла, финансов и телекома.

«Мы расширяем свое присутствие на рынке корпоративной аналитики с продуктом, чья производительность подтверждена отраслевыми тестами. Однако для нас важны не только цифры сами по себе, а тот эффект, который заказчик получает на практике. Сегодня многим компаниям приходится поддерживать зоопарк систем, где транзакции и аналитика разнесены по разным углам, а между ними ETL, серверы, команды и бюджеты. Postgres Pro AXE помогает сократить эту избыточность, выполнять аналитику на актуальных данных с использованием привычных SQL-инструментов, без новых наймов и закупок. В результате бизнес получает не просто быструю обработку запросов, а сокращение времени от вопроса до ответа. А это, в свою очередь, конвертируется в сокращение операционных затрат», — сказал Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

Вывод Postgres Pro AXE на рынок является частью долгосрочной стратегии компании по формированию в России полного импортонезависимого стека для работы с данными. Ранее, в III квартале 2025 г., компания представила платформу Tengri Data для работы со сверхбольшими массивами данных с разделением вычислений и хранения. Теперь продуктовый портфель компании покрывает весь спектр задач – от транзакционных систем до петабайтных аналитических озер данных.