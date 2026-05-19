«Почта России» и «Корпорация Галактика» импортозаместят системы управления ресурсами предприятия

«Почта России» и разработчик информационных систем «Корпорация Галактика» объявили о начале сотрудничества в области импортозамещения систем управления ресурсами предприятия (ERP).

Главная цель — ускорить цифровизацию и развивать отечественные ИТ-решения для управления ключевыми процессами компании. Также компании планируют создание единых стандартов для цифровых сервисов и управления высокотехнологичными объектами.

Для автоматизации бизнес-процессов «Почта России» планирует внедрение ERP-системы «Корпорации Галактика». Это отечественное программное решение, не уступающее зарубежным аналогам по функциональности, надёжности, масштабируемости и безопасности, убеждены партнеры.

«Внедрение отечественных цифровых систем — это не только вопрос технологической независимости, но и возможность повысить эффективность управления ресурсами на всех уровнях. Уверен, что сотрудничество с «Корпорацией Галактика» позволит повысить качество услуг для каждого клиента, а также укрепит нашу способность отвечать на вызовы времени», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Почта России» — стратегическое предприятие и важная часть социальной инфраструктуры страны с уникальной разветвлённой сетью и присутствием во всех регионах России. Поэтому критически необходимо развивать и внедрять единые и монолитные отечественные программные продукты по управлению такой масштабной структурой. Это позволит сделать все процессы максимально прозрачными, управляемыми и эффективными, обеспечивая технологическую независимость и устойчивость российской почтовой отрасли», — отметил генеральный директор «Корпорации Галактика» Алексей Телков.

