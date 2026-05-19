Platform V SOWA AI от «СберТеха» поможет бизнесу контролировать и безопасно масштабировать работу ИИ

Российский разработчик ПО «СберТех» объявляет о выводе на рынок решения Platform V SOWA AI, которое формирует новый уровень безопасности при работе с искусственным интеллектом. Платформа представляет собой единый шлюз, через который осуществляется весь доступ к системам искусственного интеллекта, обеспечивая централизованный контроль запросов и ответов, управление доступом и защиту данных. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Во многих компаниях ИИ внедряется фрагментарно. Различные команды используют модели и ИИ-сервисы бесконтрольно. Такой подход приводит к формированию так называемого «теневого ИИ», что усложняет соблюдение требований ИБ, увеличивает поверхность атак и создает неконтролируемые зоны риска в безопасности ИТ-инфраструктуры. Platform V SOWA AI вместо разрозненных интеграций предлагает единый контур управления LLM-моделями и ИИ-агентами, который обеспечивает полный контроль за их поведением, передаваемыми данными и соблюдением корпоративных политик.

Platform V SOWA AI отслеживает каждый запрос и ответ в режиме реального времени, управляет правами доступа и предотвращает утечки конфиденциальной информации, что значительно снижает риски инцидентов и упрощает соблюдение требований ИБ-политик. Благодаря использованию единого API и стандартизированных механизмов интеграции, подключение новых моделей к контуру безопасности занимает менее часа, что позволяет быстро масштабировать использование ИИ без усложнения архитектуры.

В основу нового продукта заложены механизмы контроля поведения ИИ Система позволяет задавать глобальные политики использования моделей, пресекать попытки обхода ограничений нежелательные сценарии использования и выявлять аномальную активность.

Platform V SOWA AI обладает гибкостью в интеграции сторонних инструментов защиты и выступает в качестве оркестратора безопасности ИИ. Компании могут объединять как собственные разработки в области безопасности, так и внешние решения, создавая централизованную экосистему управления рисками. Кроме того, перенос базовых функций — аутентификация, лимитирование, аудит и проверка контента — на уровень инфраструктурного шлюза освобождает продуктовые команды от необходимости дублировать эти задачи в каждом отдельном сценарии. Это существенно снижает стоимость разработки ИИ-решений и ускоряет их вывод в промышленную эксплуатацию.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Отсутствие централизованного контроля при масштабировании искусственного интеллекта в бизнесе ведет к пропорциональному росту уязвимостей внутри ИТ-инфраструктур. Platform V SOWA AI позволяет централизовать контроль над ИИ и перейти от разрозненных решений к единой системе управления безопасностью. Кроме того, когда компаниям приходится интегрировать разрозненные API-шлюзы и средства фильтрации, Platform V SOWA AI устраняет барьеры для масштабирования технологий, снижая архитектурную сложность».

Platform V SOWA AI ориентирована на потребности крупного бизнеса различных секторов экономики — финтех, телекоммуникации, ритейл, добывающая промышленность и др. Решение позволяет компаниям достичь баланса между темпами внедрения инноваций и системным управлением операционными рисками, масштабировать использование ИИ без пропорционального роста затрат и архитектурной сложности ИТ-инфраструктур.