«Неоскан» выпустила новый 18-зонный стационарный металлодетектор с RJ-45

В линейке досмотрового оборудования «Неоскан» появился стационарный арочный металлодетектор МДП-318 с 18 зонами обнаружения и светодиодной индикацией расположения выявленных предметов. Об этом CNews сообщил представитель компании «АРМО-Системы».

Устройство предназначено для работы на объектах с высокой проходимостью и обеспечивает обнаружение металлических объектов различных размеров – вплоть до монеты. Для снижения влияния помех стационарный металлодетектор поддерживает настройку рабочей частоты, а наличие интерфейса RJ-45 позволяет выполнять удаленное управление и изменение параметров через веб-интерфейс. Немаловажно, что МДП-318 оснащен встроенным 7” LCD-дисплеем для отображения тревог, проходов и состояния системы, а также поддерживает автодиагностику при запуске и быструю настройку одним нажатием.

Высокая точность детекции и минимальное количество ложных тревог отличают МДП-318 от аналогов, при этом поддерживается гибкая и очень тонкая настройка чувствительности по шкале с шагом в 1/1000. Благодаря этому стационарный металлодетектор позволяет адаптировать параметры обнаружения под особенности конкретного объекта – например, исключить срабатывания на небольшие личные предметы, такие как кольца, при сохранении высокой надежности обнаружения. Наряду с этим, МДП-318 способен выявлять предметы, расположенные на высоте до 3 см от уровня пола, что повышает эффективность досмотра. Чтобы избежать помех, вызванных размещением нескольких таких устройств поблизости, металлодетектор позволяет настроить рабочую частоту в пределах от 7400 до 8600 Гц.

Повысить скорость и эффективность досмотра позволяет 18-зонная конструкция МДП-318 со световой индикацией. В отличие от однозонных моделей, этот стационарный металлодетектор определяет расположение металлического предмета в конкретной области на теле человека, подсвечивая ее, и поддерживает одновременное выявление в различных зонах. Благодаря этому оператор получает наглядную информацию о результатах проверки и может быстрее реагировать на тревоги при интенсивных потоках посетителей. Для удобства контроля работы металлодетектор оснащен встроенным 7” LCD-дисплеем, на который выводятся данные о тревогах, проходах и текущем состоянии системы, а двухсторонняя ИК-детекция обеспечивает точный подсчет проходов и тревог.

Удобство эксплуатации обеспечивается наличием сетевого интерфейса RJ-45 и функций быстрой настройки и автодиагностики. Так, этот стационарный металлодетектор позволяет выполнять удаленное управление и изменение параметров через веб-интерфейс, что особенно удобно при наличии нескольких досмотровых зон на одном объекте. Во время загрузки МДП-318 поддерживает автоматическую диагностику системы, с отображением результатов, а настраиваться металлодетектор может всего одним нажатием. Его встроенный чип сохраняет рекомендуемое значение чувствительности в различных зонах устройства для быстрой настройки пользователем.

Надежность эксплуатации на объектах различного назначения достигается за счет прочной конструкции металлодетектора и широкого диапазона рабочих условий. Его стационарная арка выполнена из огнеупорного ПВХ, не подвержена коррозии и имеет защиту от пыли и влаги по IP41. Новый стационарный металлодетектор «Неоскан» может размещаться как внутри зданий, так и на КПП и других неотапливаемых объектах, поскольку рассчитан на работу при температурах от -20 до +55 °C и влажности до 95% без конденсации. МДП-318 соответствует международным требованиям безопасности для людей с кардиостимуляторами и беременных и не оказывает влияния на работу магнитных устройств.

Новые стационарные металлодетекторы МДП-318 от «Неоскан» уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».