«МТТех» и ИТ-холдинг «Т1» договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте

Сотрудничество компаний будет направлено на развитие технологических решений и расширение применения отечественных ИТ-платформ в транспортной отрасли. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

По данным исследования «Т1» «Пульс цифровизации» 2025 г., транспортная отрасль входит в топ-10 лидеров по уровню цифровизации: занимает 5 место по показателю применения цифровых технологий и третье место — по объему инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

ИТ-холдинг «Т1» обладает значительным опытом реализации проектов цифровой трансформации для крупных корпоративных и государственных клиентов. Компетенции ИТ-холдинга охватывают разработку и внедрение платформенных решений, интеграцию, автоматизацию бизнес-процессов и сопровождение сложных ИТ-ландшафтов, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры. Среди проектов «Т1» в транспортной отрасли — введение биометрии в метрополитене Санкт-Петербурга и автоматизация бизнес-процессов в аэропорту Шереметьево.

«Для ИТ-холдинга «Т1» сотрудничество с «МТТех» — это возможность масштабировать накопленный опыт в крупных транспортных проектах. Транспортная отрасль сегодня проходит этап глубокой технологической трансформации, и участие в таких инициативах позволяет не только передавать наработанные компетенции, но и создавать в синергии с партнером новые продукты и подходы, которые будут актуальны не только в транспортной отрасли, но и за ее пределами», — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным комплексам, ИТ-холдинг «Т1».

«Мы рассматриваем партнерство с ИТ-холдингом «Т1» как усиление технологической составляющей инфраструктурных инициатив в столичном городском транспорте. Для нас важно сотрудничать с компаниями с подтвержденной экспертизой в области системной интеграции, разработки и автоматизации процессов, особенно в проектах, где необходима координация большого числа участников и высокая надежность. Это влияет на эффективность и безопасность проектов для конечных пользователей — миллионов пассажиров городского транспорта. Наша задача, которую поставил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, — обеспечить абсолютную безопасность для пользователей городского транспорта при внедрении инноваций», — сказала генеральный директор «МТТех» Жанна Ермолина.