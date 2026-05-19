CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«МТТех» и ИТ-холдинг «Т1» договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте

«МТТех» и ИТ-холдинг «Т1» договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте. Сотрудничество компаний будет направлено на развитие технологических решений и расширение применения отечественных ИТ-платформ в транспортной отрасли. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

По данным исследования «Т1» «Пульс цифровизации» 2025 г., транспортная отрасль входит в топ-10 лидеров по уровню цифровизации: занимает 5 место по показателю применения цифровых технологий и третье место — по объему инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

ИТ-холдинг «Т1» обладает значительным опытом реализации проектов цифровой трансформации для крупных корпоративных и государственных клиентов. Компетенции ИТ-холдинга охватывают разработку и внедрение платформенных решений, интеграцию, автоматизацию бизнес-процессов и сопровождение сложных ИТ-ландшафтов, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры. Среди проектов «Т1» в транспортной отрасли — введение биометрии в метрополитене Санкт-Петербурга и автоматизация бизнес-процессов в аэропорту Шереметьево.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Для ИТ-холдинга «Т1» сотрудничество с «МТТех» — это возможность масштабировать накопленный опыт в крупных транспортных проектах. Транспортная отрасль сегодня проходит этап глубокой технологической трансформации, и участие в таких инициативах позволяет не только передавать наработанные компетенции, но и создавать в синергии с партнером новые продукты и подходы, которые будут актуальны не только в транспортной отрасли, но и за ее пределами», — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным комплексам, ИТ-холдинг «Т1».

«Мы рассматриваем партнерство с ИТ-холдингом «Т1» как усиление технологической составляющей инфраструктурных инициатив в столичном городском транспорте. Для нас важно сотрудничать с компаниями с подтвержденной экспертизой в области системной интеграции, разработки и автоматизации процессов, особенно в проектах, где необходима координация большого числа участников и высокая надежность. Это влияет на эффективность и безопасность проектов для конечных пользователей — миллионов пассажиров городского транспорта. Наша задача, которую поставил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, — обеспечить абсолютную безопасность для пользователей городского транспорта при внедрении инноваций», — сказала генеральный директор «МТТех» Жанна Ермолина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290