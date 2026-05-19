МТС ускорила интернет в комплексе Главрыба и пещере Нохъо к новому турсезону

МТС ускорила мобильный интернет в селе Ново-Зубутли Казбековского района, где находится одна из самых популярных туристических локаций Дагестана – комплекс Главрыба. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные инженерами работы позволили на четверть увеличить скорость передачи данных в туристических локациях села Ново-Зубутли. Теперь туристы смогут на более высокой скорости выкладывать в сеть фото и видео с одних из самых фотографируемых мест Дагестана – Сулакского каньона, Миатлинской ГЭС, комплекса Главрыба и пещеры Нохъо.

В прошлые туристические сезоны в районе комплекса Главрыба, пещеры Нохъо и других локациях инженеры отмечали растущую нагрузку на сеть сотовой связи, поэтому в этому году здесь проводится модернизация сети. Специалисты уже установили дополнительное оборудование для работы LTE-2600 для более скоростной передачи данных, а до конца 2026 г. запустят отечественную базовую станция «Иртея», которая обеспечит работу LTE-800 и расширит покрытие мобильным интернетом практически вдвое.

«По плану развития в ближайшие пять лет в Ново-Зубутли появятся новые достопримечательности – самый высокий подвесной мост в мире, оздоровительный комплекс. Планируется масштабное всестороннее развитие инфраструктуры от Ново-Зубутли до Дубков. Мы ожидаем, что туристический поток в эти места вырастет кратно, поэтому заблаговременно готовим сеть сотовой связи к новым нагрузкам. В будущем, когда туристический комплекс расширится, мы планируем и дальше усиливать здесь нашу связь», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

