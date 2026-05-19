МТС и VVP Group будут совместно развивать роботизированные системы для городской инфраструктуры и бизнеса

МТС и VVP Group объявляют о стратегическом сотрудничестве. Партнеры будут совместно создавать роботов и масштабировать технологии их применения для разных задач — от логистики и обслуживания до промышленности и городских сервисов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стороны выстраивают единую технологическую платформу, где каждое устройство на базе компьютерного зрения, автономной навигации, голосовых интерфейсов и ИИ решает конкретную задачу, оставаясь частью общей цифровой инфраструктуры. Так, уборочные роботы смогут полностью автономно обслуживать закрытые пространства — от торговых центров до производственных цехов, — а в перспективе и открытые городские территории, самостоятельно планируя маршруты и распознавая типы загрязнений.

Направление доставки и перемещения грузов охватит роботов-курьеров для передачи заказов внутри кварталов и бизнес-центров, а также складские транспортные платформы для автоматической перевозки товаров. Эти решения будут синхронизироваться с корпоративными системами и гибко адаптироваться под задачи ритейла и промышленных площадок.

Отдельным направлением станут роботизированные платформы для инспекции. Оснащенные мультиспектральными камерами и датчиками контроля состояния конструкций, они возьмут на себя непрерывный мониторинг объектов энергетики, ЖКХ и строительства, фиксируя отклонения и предупреждая аварийные ситуации без участия человека.

Гуманоидные роботы, интегрированные с большими языковыми моделями, будут работать в сервисной и производственной среде: консультировать посетителей, выполнять функции администраторов в гостиницах и больницах, а также помогать на сборочных линиях.

Всех роботов можно адаптировать под конкретные отрасли. Это превращает роботизацию в целостную систему, которая кратно повышает операционную эффективность, сокращает издержки на рутинные операции и обеспечивает рост производительности труда в различных отраслях экономики.

«Роботизация и искусственный интеллект становятся ключевыми драйверами трансформации городской среды и бизнеса. Мы видим, как технологии переходят из стадии экспериментов в практическое применение в инфраструктуре и сервисах. Партнерство с VVP Group позволит нам объединить экспертизу в области цифровых платформ, ИИ и телеком-инфраструктуры с разработкой и внедрением роботизированных решений нового поколения», — сказал директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко.

«Мы формируем экосистему, в которой роботизированные технологии становятся частью повседневной городской и бизнес-среды. Наша задача — объединить производителей, разработчиков, интеграторов и заказчиков, чтобы ускорить внедрение робототехнических решений и повысить их практическую ценность для экономики и общества», — отметил директор проектного направления VVP Group Валентин Гуревич.