CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

МТС и Горьковская железная дорога займутся цифровизацией транспортной отрасли

МТС и Горьковская железная дорога объявляют о стратегическом партнерстве в области цифровизации транспортной отрасли. Первые совместные проекты сторон посвящены мониторингу паводков и контролю выбросов загрязненных сточных вод. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение позволит в круглосуточном режиме контролировать уровень воды в зонах риска и оперативно оповещать дежурный персонал о критическом подъеме воды. Специальные датчики фиксируют колебания в различных типах водоемов — реках, каналах, озерах, бухтах и заливах. Оборудование может размещаться на мостах, береговых опорах и других инфраструктурных объектах. Решение также поддерживает дистанционную диагностику оборудования и передачу данных по GSM-каналам связи. Система реагирует на изменения менее чем за минуту и позволяет принимать превентивные меры до наступления критических последствий.

Решение позволяет заранее выявлять угрозу подтопления железнодорожных путей, мостов и других объектов, снижать риски чрезвычайных ситуаций и минимизировать возможный ущерб для пассажирских и грузовых перевозок.

Помимо системы защиты от паводков, в рамках партнерства планируется внедрение системы экологического мониторинга для снижение сбросов загрязненных сточных вод и контроля их гидрохимического состава. Такой подход обеспечивает безусловное выполнение природоохранных норм и существенно сокращает риски негативного воздействия на водные объекты.

«Сегодня цифровые технологии помогают не только автоматизировать процессы, но и предотвращать последствия природных явлений. Совместно с Горьковской железной дорогой мы развиваем решения, которые позволяют заранее выявлять экологические риски и повышать надежность работы транспортной инфраструктуры. В дальнейшем мы также рассматриваем возможность масштабирования таких решений на другие филиалы и объекты РЖД», — сказал вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Для нас важно заранее выявлять риски и минимизировать их влияние на движение поездов и инфраструктуру. Внедрение автоматизированных систем мониторинга позволит повысить оперативность реагирования и уровень безопасности перевозочного процесса. Такие решения открывают возможности для дальнейшего развития цифровых сервисов на железнодорожной сети», — сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В будущем стороны планируют развивать партнерство в области инфраструктуры связи и мониторинга оборудования на железнодорожных путях, что позволит повысить надежность передачи данных, своевременно выявлять неисправности оборудования и минимизировать риски аварийных ситуаций на транспортных линиях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290