МТС и Горьковская железная дорога займутся цифровизацией транспортной отрасли

МТС и Горьковская железная дорога объявляют о стратегическом партнерстве в области цифровизации транспортной отрасли. Первые совместные проекты сторон посвящены мониторингу паводков и контролю выбросов загрязненных сточных вод. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение позволит в круглосуточном режиме контролировать уровень воды в зонах риска и оперативно оповещать дежурный персонал о критическом подъеме воды. Специальные датчики фиксируют колебания в различных типах водоемов — реках, каналах, озерах, бухтах и заливах. Оборудование может размещаться на мостах, береговых опорах и других инфраструктурных объектах. Решение также поддерживает дистанционную диагностику оборудования и передачу данных по GSM-каналам связи. Система реагирует на изменения менее чем за минуту и позволяет принимать превентивные меры до наступления критических последствий.

Решение позволяет заранее выявлять угрозу подтопления железнодорожных путей, мостов и других объектов, снижать риски чрезвычайных ситуаций и минимизировать возможный ущерб для пассажирских и грузовых перевозок.

Помимо системы защиты от паводков, в рамках партнерства планируется внедрение системы экологического мониторинга для снижение сбросов загрязненных сточных вод и контроля их гидрохимического состава. Такой подход обеспечивает безусловное выполнение природоохранных норм и существенно сокращает риски негативного воздействия на водные объекты.

«Сегодня цифровые технологии помогают не только автоматизировать процессы, но и предотвращать последствия природных явлений. Совместно с Горьковской железной дорогой мы развиваем решения, которые позволяют заранее выявлять экологические риски и повышать надежность работы транспортной инфраструктуры. В дальнейшем мы также рассматриваем возможность масштабирования таких решений на другие филиалы и объекты РЖД», — сказал вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

«Для нас важно заранее выявлять риски и минимизировать их влияние на движение поездов и инфраструктуру. Внедрение автоматизированных систем мониторинга позволит повысить оперативность реагирования и уровень безопасности перевозочного процесса. Такие решения открывают возможности для дальнейшего развития цифровых сервисов на железнодорожной сети», — сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В будущем стороны планируют развивать партнерство в области инфраструктуры связи и мониторинга оборудования на железнодорожных путях, что позволит повысить надежность передачи данных, своевременно выявлять неисправности оборудования и минимизировать риски аварийных ситуаций на транспортных линиях.