Kraftway представляет новый сервер TS6120

Компания Kraftway, российский разработчик и производитель доверенной вычислительной техники, анонсировала новый сервер Kraftway TS6120. Решение построено на новейших процессорах Intel Xeon 6 и спроектировано для работы в центрах обработки данных (ЦОД) с системами естественного охлаждения (Free Cooling). Об этом CNews сообщили представители Kraftway.

Новый однопроцессорный сервер TS6120 в форм-факторе 2U – это готовая энергоэффективная платформа для динамично развивающихся ЦОД, где требуются высокая производительность, безопасность и устойчивая работа в расширенном температурном диапазоне.

На волне цифровой трансформации бизнеса, активного внедрения облачных технологий и всплеска интереса к искусственному интеллекту рынок центров обработки данных в России демонстрирует уверенный рост, вместе с тем этот сегмент бизнеса во многих регионах уже столкнулся с серьезным дефицитом энергомощностей, что становится одним из главных сдерживающих факторов дальнейшего развития. Отсюда возникает интерес операторов ЦОДов к внедрению энергосберегающих технологий. Одним из наиболее перспективных путей высвобождения энергомощностей и их перенаправления для целей обработки информации может стать широкое внедрение технологии Free Cooling, т.е. замена традиционных энергозатратных систем кондиционирования на естественное охлаждение внутреннего пространства ЦОДа и вычислительных средств с использованием фильтрованного наружного воздуха.

Принимая во внимание особенности географического положения России, значительная часть территории которой находится в умеренном климатическом поясе, применение наружного воздуха в качестве хладагента открывает перспективы существенного снижения энергопотребления и, как следствие, повышения операционной эффективности ЦОД. Благодаря естественному охлаждению годовое потребление электроэнергии ЦОД снижается до 30% за счёт улучшения показателя эффективности использования энергии PUE (Power Usage Effectiveness) с 1,56 до 1,06– чем ближе его значение к единице, тем выше эффективность ЦОД.

Ключевая особенность сервера TS6120 – поддержка технологии Free Cooling благодаря стабильной работе в расширенном диапазоне температур.

Инженеры Kraftway адаптировали новую серверную платформу для длительной работы при температуре на входе до +41 °C. Как показало нагрузочное тестирование, при такой температуре сервер сохраняет полную работоспособность даже при загрузке свыше 90%. Для сравнения: в обычных ЦОД с кондиционированием для устойчивой работы серверного оборудования штатная температура должна находиться в диапазоне 20–25 градусов.

Сервер построен на базе материнской платы Kraftway собственной разработки, поддерживает процессоры Intel Xeon 6 с расчетной тепловой мощностью до 350 Вт, а также до 4 ТБ оперативной памяти. Инженеры Kraftway добились эффективного рассеивания тепла за счет усовершенствования внутренней системы охлаждения, оптимизации воздушных потоков и конструктивных особенностей радиатора охлаждения процессора.

Реализованная в сервере интеллектуальная система вентиляции автоматически регулирует скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры на каждом критическом компоненте системы, что гарантирует эффективный теплоотвод даже при пиковых нагрузках. Кроме того, встроенное управление системой охлаждения снижает энергопотребление самим сервером. При массовом развертывании подобных серверных систем в ЦОДе это обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии.

«Потребность в энергосберегающих технологиях для операторов ЦОДов становится все более очевидной, – сказал Максим Шумилов, вице-президент Kraftway по технологиям и маркетингу. – Доверенная вычислительная платформа Kraftway TS 6120 с эффективным энергопотреблением позволяет операторам оптимизировать затраты на эксплуатацию ЦОД и сосредоточиться на масштабировании вычислительных ресурсов. Стоит отметить, что благодаря использованию современных мощных компонентов предложенная нами серверная архитектура обеспечивает одновременное достижение высоких показателей производительности для задач виртуализации, гиперконвергентных инфраструктур, облачных вычислений и минимизацию энергопотребления, исключая необходимость в компромиссных решениях».