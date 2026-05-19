«К2Тех» и CommuniGate Pro объединяют усилия для развития защищенных корпоративных коммуникаций в России

Компания «К2Тех» и CommuniGate Pro, российский разработчик платформы унифицированных коммуникаций, объявили о начале стратегического партнерства в области создания защищенных, масштабируемых и импортонезависимых систем корпоративных коммуникаций.

В рамках партнерства «К2Тех» будет развивать экспертизу по архитектуре, внедрению и сопровождению решений CommuniGate Pro для крупных российских предприятий, включая организации государственного сектора, объекты критической информационной инфраструктуры и финансовые учреждения. Совместно компании намерены предложить заказчикам инструменты для перехода на отечественные коммуникационные платформы без потери качества сервисов, с учетом требований регуляторов и особенностей отраслевой ИТ-среды. Заказчики также получат гарантированное техническое сопровождение от специалистов Центра экспертизы «К2Тех» по комплексному сервису в соответствии с корпоративными и регуляторными SLA.

Сегодня на российском рынке наблюдается устойчивый спрос на решения, способные обеспечить миграцию с зарубежных платформ без потери качества сервисов. Объединение технологической базы CommuniGate Pro и многолетней практической экспертизы «К2Тех» в области внедрения UC-решений позволит предлагать заказчикам масштабируемые архитектуры, соответствующие требованиям регуляторов и адаптированные под специфику конкретных отраслей — от госсектора до финансовых организаций, включая объекты КИИ и распределенные холдинги.

«В условиях сегодняшних вызовов на ИТ-рынке большую роль играет консолидация усилий вендора и интегратора. Она дает возможность отвечать перед заказчиком не только за сам продукт, но и за его внедрение, адаптацию и дальнейшее развитие и масштабирование. Партнерство «К2Тех» и CommuniGate Pro позволит внедрять импортонезависимые и масштабируемые системы корпоративных коммуникаций с учетом специфики разных отраслей. Кроме того, для заказчиков сегодня критически важны безопасность и надежность ИТ-решений. Поэтому в рамках подготовки к партнерству специалисты «К2Тех» провели нагрузочное тестирование почтового сервера CommuniGate Pro с моделированием работы 100 тыс. активных пользователей, подтвердив его готовность к эксплуатации в крупных корпоративных средах», – сказал заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.

CommuniGate Pro представляет собой единую коммуникационную среду, объединяющую почтовый сервер, мессенджер и инструменты аудио- и видеоконференций. Платформа включена в Единый реестр российского ПО и имеет сертификат соответствия ФСТЭК России. Решение поддерживает более 15 операционных систем, включая отечественные ОС, а также основные коммуникационные протоколы. Архитектура платформы рассчитана на работу в крупных инсталляциях и ориентирована на высокий уровень защищенности, в том числе за счет поддержки TLS/SSL и встроенных механизмов контроля и фильтрации.

Почтовый компонент платформы обеспечивает защищенную работу с корпоративной перепиской с мобильных и десктопных устройств, поддерживает ключевые протоколы, включая SMTP, IMAP, POP3 и ActiveSync, а также совместим со стандартными почтовыми клиентами. В составе платформы поставляется бесплатный HTML5-клиент Pronto.

«Наша команда помогает бизнесу выстроить надежный импортонезависимый фундамент для корпоративных коммуникаций, где критичны предсказуемость, управляемость и соответствие требованиям регуляторов. В партнерстве с CommuniGate Pro мы выступаем технологическим мостом между вендором и заказчиком: начинаем с лабораторного исследования продукта, нагрузочных тестов и проверки совместимости с отечественными операционными системами, а затем переносим эти результаты в архитектуру конкретного заказчика — от пилота до промышленной эксплуатации», – сказал руководитель практики UC и ПО для совместной работы «К2Тех» Максим Гвоздиков.

В рамках подготовки к партнерству специалисты «К2Тех» провели независимое нагрузочное тестирование почтового сервера CommuniGate Pro, сфокусированное на типовом корпоративном сценарии. Испытания моделировали работу 100 тыс. активных пользователей на базе отечественной операционной системы Astra Linux с длительной смешанной нагрузкой по основным протоколам. По результатам тестирования система продемонстрировала устойчивую и стабильную работу без признаков деградации производительности, а загрузка вычислительных ресурсов оставалась на предсказуемом уровне. Полученные метрики эквивалентны способности обрабатывать порядка 260 млн локальных доставок сообщений в месяц, что покрывает типичную корпоративную нагрузку крупных предприятий из различных отраслей.

«Для нас крайне важно, что партнерство с «К2Тех» строится не на абстрактных обещаниях, а на практических испытаниях. Проведенное тестирование подтвердило, что CommuniGate Pro в связке с российскими ОС обеспечивает именно ту бесперебойную работу, которую ожидают крупные предприятия. Мы видим растущий запрос рынка на предсказуемые и безопасные решения, и совместная работа с «К2Тех» позволит нам закрывать его с учетом реальных потребностей заказчиков» – сказал генеральный директор CommuniGate Pro Дмитрий Старовойтов.

