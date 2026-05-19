«Инфосистемы Джет» и корпорация ITG объединяют компетенции для цифровизации производства и логистики

ИТ‑компания «Инфосистемы Джет» и корпорация ITG подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого компании будут внедрять и развивать решения на базе экосистемы SimpleOne для промышленности, логистики и других бизнес‑направлений. Партнерство повысит качество и скорость реализации проектов — в этом поможет синергия отраслевых компетенций системного интегратора и технологических возможностей экосистемы прикладных бизнес‑систем корпорации ITG. Об этом CNews сообщили представители ITG.

В портфеле решений «Инфосистемы Джет» появятся продукты экосистемы SimpleOne. На первом этапе это система управления производственными процессами SimpleMES. В дальнейшем сотрудничество планируется масштабировать на платформу для комплексного управления логистикой SimpleTMS и на другие решения экосистемы.

Компании планируют проводить для заказчиков демонстрации, пилотные внедрения и технические воркшопы. Это позволит производственным компаниям протестировать решения на своих данных и процессах до полномасштабного внедрения, а затем адаптировать систему под специфику конкретного предприятия без длительной разработки с нуля.

Кроме того, партнеры настроят процесс регулярного обмена экспертизой и практиками внедрений, чтобы сверять подходы к трансформации процессов, а также снизить риски, сроки и стоимость проектов для заказчиков.

«На первый план сейчас выходят системы, которые учитывают специфику бизнес-процессов и отраслевые стандарты, быстро встраиваются в существующую инфраструктуру и не требуют доработок или создания отдельных решений с нуля, — сказал Максим Андрианов, директор Дирекции по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет». — Партнерство с корпорацией ITG поможет заказчикам получить качественные решения для конкретных бизнес-сценариев и при этом существенно снизить стоимость и сроки внедрения».

«Мы последовательно развиваем экосистему SimpleOne и рассматриваем платформенные продукты как основу единой цифровой среды, объединяющей все процессы компании. Сотрудничество с «Инфосистемы Джет» позволит ускорить адаптацию всей линейки продуктов SimpleOne под реальные задачи бизнеса. Начав с проектов в области автоматизации сервисных процессов, мы планируем расширить партнерство и на отраслевые решения для автоматизации управления производством и блоком логистики. Партнер обладает глубокой отраслевой экспертизой и большим опытом внедрения сложных индустриальных систем, что позволит успешно внедрять все ключевые решения экосистемы, включая планируемые к релизу», — сказал Сергей Чуканов, вице-президент по направлению бизнес-систем корпорации ITG.

