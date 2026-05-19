«Гравитон» и «Тантор Лабс» создадут совместный программно-аппаратный комплекс на базе СУБД Tantor Postgres

Производитель российской вычислительной техники «Гравитон» и разработчик СУБД и машин баз данных для корпоративного сегмента компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве с целью разработки и вывода на рынок новых моделей. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гравитон».

Сотрудничество позволит объединить инженерные компетенции «Гравитон» с экспертизой «Тантор Лабс» для углубления и ускорения разработки и производства высокопроизводительных машин баз данных (МБД) для наиболее критичных бизнес-систем.

В апреле 2026 г. «Тантор Лабс» представила МБД Tantor XData Gen3, технологии которой преодолевают ключевые архитектурные ограничения PostgreSQL и открывают возможность импортозамещения в наиболее требовательном корпоративном сегменте, в котором долгое время безальтернативно доминировали зарубежные СУБД и аппаратно-программные комплексы. Tantor XData Gen3 реализует независимое горизонтальное масштабирование подсистем вычислений и хранения, а также полноценную одновременную обработку транзакционных и аналитических нагрузок (HTAP) на едином хранилище данных. Это дает возможность замещать высокопроизводительные зарубежные системы без потери производительности, сохраняя полную совместимость с PostgreSQL и использующими ее бизнес-приложениями.

В рамках партнерства «Гравитон» и «Тантор Лабс» планируют осуществлять дальнейшую работу над улучшением совместных программно-аппаратных решений. Ожидается, что сотрудничество создаст надежный фундамент для продвижения в том числе российских доверенных платформ.

«В современной ИТ-индустрии оборудование и софт должны работать как единый механизм. Объединяя наши компетенции в разработке вычислительной техники с экспертизой “Тантор Лабс”, мы сможем предложить рынку не просто набор компонентов, а глубоко интегрированный стек технологий. Это гарантирует, что переход на российские решения будет реальным качественным обновлением ИТ-ландшафта», — сказал Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Российский рынок остро нуждается в машинах баз данных корпоративного уровня, способных полноценно заместить зарубежные программно-аппаратные комплексы уровня Oracle Exadata. Крупным заказчикам нужна не просто “ускоренная СУБД”, а прорывная архитектура, реализующая горизонтальное масштабирование, обработку смешанной нагрузки на едином хранилище и другие современные технологии. Партнерство с “Гравитон” позволит нам объединить усилия в контексте развития российских машин баз данных для критически важных core-систем», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».