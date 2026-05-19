ГК Softline и SimpleOne подписали соглашение о международном сотрудничестве

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), развивают международное сотрудничество. Компании объединят компетенции для совместной работы за рубежом и сформируют конкурентоспособное предложение для иностранных заказчиков в сфере автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Для реализации совместных проектов в рамках партнерства SimpleOne предоставит технологическую основу – одноименную российскую Low-code платформу, на базе которой доступны решения для управления ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), процессами разработки программного обеспечения (SDLC) и управления персоналом (HRMS). ГК Softline берет на себя задачи внедрения, интеграции с инфраструктурой заказчика и постпроектного сопровождения.

«Выход на международные рынки – одно из приоритетных направлений стратегии ГК Softline. На зарубежных рынках сегодня особенно высоко ценятся технологически зрелые продукты, требующие отлаженной методологии внедрения. Мы давно являемся технологическим партнером SimpleOne и уже реализовали множество успешных проектов. Объединяя технологическую базу SimpleOne с нашим опытом, мы сможем обеспечить заказчиков эффективными решениями, используя общие каналы продвижения и единую методологию сервисного подхода», – отметил Андрей Благоразумов, директор управления по развитию отраслевых, бизнес и продуктово-сервисных решений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Корпорация ITG последовательно развивает международное присутствие экосистемы прикладных бизнес-систем SimpleOne и видит значительный потенциал для российских решений на зарубежных рынках. Партнерство с “Софтлайн Решения” станет важным шагом в реализации этой стратегии. Экспертиза партнера позволит обеспечить заказчикам полный цикл внедрения продуктов SimpleOne, включая адаптацию под локальные требования, интеграцию с существующей ИТ-инфраструктурой, а также долгосрочное сопровождение и развитие решений», – сказал Сергей Чуканов, вице-президент по направлению бизнес-систем корпорации ITG.