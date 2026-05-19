ГК Softline и Naumen подписали соглашение о сотрудничестве

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Naumen, вендор ПО и компания в области разработки технологий для контакт-центров и управления ИТ-сервисами, заключили соглашение об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В фокусе сотрудничества – совместная проработка методологий, адаптация лучших отраслевых решений и запуск пилотных внедрений для дальнейшего тиражирования в проектах. Стороны договорились о регулярном обмене знаниями, взаимной экспертной поддержке и создании проектной команды для реализации совместных проектов. «Софтлайн Решения» и Naumen также планируют информационное взаимодействие, включая совместное освещение профильных мероприятий и работу над укреплением репутации в профессиональном сообществе. Основная задача – реализация проектов цифровой трансформации и импортозамещения.

«Импортозамещение и технологическая независимость сегодня перешли из категории стратегических лозунгов в плоскость ежедневной операционной работы. От качества перехода на отечественные платформы зависит устойчивость бизнес-процессов и безопасность данных. За более чем тридцать лет на рынке мы накопили глубокую экспертизу в интеграции сложных систем. Объединяя этот опыт с технологическими решениями Naumen, мы получаем рабочий механизм для последовательного решения задачи импортонезависимости», – сказал Андрей Благоразумов, директор управления по развитию отраслевых, бизнес и продуктово-сервисных решений компании «Софтлайн Решения» (входит в ГК Softline).

«Команда Softline обладает глубокой экспертизой в реализации комплексных ИТ-проектов и развитой региональной инфраструктурой, что делает ее надежным технологическим партнером. Совместная работа позволит эффективно интегрировать наши платформы в корпоративные процессы заказчиков, адаптируя ПО под конкретные отраслевые задачи. Вместе мы обеспечим быстрое и качественное внедрение ИТ-продуктов, умножая их ценность для клиентов», – сказал Игорь Кириченко, исполнительный директор Naumen.