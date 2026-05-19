Cloud.ru и «АФЛТ-Системс» объединяют усилия для цифровизации авиаотрасли и развития ИИ-решений

Облачный провайдер Cloud.ru объявил о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с ИТ-компанией «АФЛТ-Системс» (входит в группу «Аэрофлот»).

Цель сотрудничества — ускорение импортозамещения, повышение надежности ИТ-инфраструктуры, внедрение в авиаотрасли передовых облачных сервисов и решений на базе искусственного интеллекта. Компании договорились совместно работать над развитием цифровых продуктов для клиентского сервиса и бэк-офиса. В их числе — чат-боты и голосовые помощники на базе NLP, суфлер для операторов колл-центра и инструмент для анализа диалогов с клиентами.

Cloud.ru предоставит «АФЛТ-Системс» возможность оперативно разворачивать сложные отраслевые решения, что особенно важно в условиях ускоренной цифровой трансформации авиации.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

«Наша цель — не просто повысить качество и скорость сервисов национального перевозчика, а кратно увеличить их пропускную способность, быстро тестировать гипотезы, сократить клиентский путь и разгрузить операторов колл-центра от рутинных запросов. Для этого необходима высокопроизводительная и масштабируемая инфраструктура. Партнерство с Cloud.ru дает нам именно такую технологическую базу», — отметил генеральный директор «АФЛТ-Системс» Руслан Верещагин.

«В авиационной отрасли традиционно высокие требования безопасности и устойчивости ИТ-систем. При этом у сегмента растет потребность в ИИ-сервисах, в том числе для обслуживания пассажиров и бэк-офисных операций. Партнерство Cloud.ru и «АФЛТ-Системс» создаст технологическую базу для запуска востребованных на рынке отечественных решений и позволит эксплуатировать их в защищенной и управляемой среде», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

