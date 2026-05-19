Ассистенты инженеров на базе нейросети GigaChat Сбербанка помогут в проектировании деталей

Инженерам больше не придется часами разбирать чертежи вручную — в этом им помогут ИИ-ассистенты, разработанные Сбербанком и Институтом AIRI на базе нейросети GigaChat. Один предназначен для проектирования процессов изготовления деталей, второй — для обратного проектирования (когда по уже готовой детали нужно восстановить ее точную цифровую модель). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Технологии уже проходят пилотные испытания на трех промышленных предприятиях России: АО «Технодинамика», АО «Тяжмаш», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Ассистент инженера-технолога на базе нейросети GigaChat от Сбербанка поможет в разработке технологии изготовления деталей. Технологу достаточно загрузить в систему конструкторскую документацию на изделие. ИИ проанализирует данные и выдаст прототип технологического процесса: с описанием каждого этапа, маршрутной картой и списком оборудования предприятия, необходимого для изготовления детали. Сотрудник может сразу загрузить этот результат в САПР технологических процессов предприятия, чтобы проверить, внести правки и утвердить. Сейчас модель уже интегрирована в тестовом режиме с САПР технологических процессов «Аскон Вертикаль».

Вторая R&D разработка — Ассистент инженера-конструктора — решает задачу обратного проектирования. Суть в том, чтобы по входным данным разного вида (реальная деталь или чертеж) получить точную цифровую CAD-модель с «деревом построения», которую можно редактировать на компьютере. Раньше это приходилось делать специалисту вручную, долго воссоздавая правильную геометрию. Теперь этим занимается искусственный интеллект. Он анализирует облако точек детали и пошагово строит полноценную CAD-модель. Вариант решения, автоматически преобразующего 2D-чертежи в редактируемые 3D-модели, сейчас находится в разработке. Этот инструмент позволит быстро оцифровать накопленные бумажные архивы конструкторской документации и сразу приступить к цифровой модернизации изделий. Построенную CAD-модель можно сразу загрузить в любые популярные инженерные российские системы — «Компас-3D», T-FLEX CAD или САРУС+ — и доработать (это тестовая интеграция). Результат — скорость реверс-инжиниринга вырастает в разы, а объем утомительного ручного моделирования резко сокращается.

Дарина Краснова, директор Департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка: «Нам удалось создать надежного цифрового помощника для инженеров, способного взять на себя всю рутинную работу: анализ геометрии деталей, подбор необходимого оборудования и создание базового каркаса моделей. Теперь специалист сможет сосредоточиться исключительно на важных творческих задачах — проверке и улучшении конструкции там, где это действительно нужно. Такой подход — залог будущего промышленной индустрии, где человек и искусственный интеллект работают рука об руку, дополняя друг друга и повышая эффективность деятельности. Сегодня наши инновационные разработки успешно внедряются на трех крупных российских заводах, открывая новую страницу развития отечественного производства».

