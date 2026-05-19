«Айсорс» и МТС Web Services объединяют усилия для создания новых бизнес-решений

Компании «Айсорс» и МТС Web Services подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Для создания новых решений «Айсорс» и МТС Web Services планируют объединить компетенции и ресурсы в сфере информационных технологий друг с другом и с лидерами отечественного рынка в сегментах кибербезопасности, облачных технологий и ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Айсорс».

Документ подписан директором по развитию «Айсорс» Валентином Мишиным и директором по технологиям МТС Web Services Вячеславом Грачевым.

В рамках сотрудничества компании будут анализировать и систематизировать информацию о разработках в направлении, готовить предложения по техническому регулированию и стандартизации, консолидировать и формировать функциональные требования для совместимости решений, обмениваться результатами апробации и пилотными внедрениями ПО, методическими документами и оказывать заказчикам экспертную поддержку при выборе технических решений, участвовать в научно-практических мероприятиях и налаживать связи с органами власти, экспертными организациями и объединениями. Особое внимание партнеры будут уделять вопросу лицензирования решений.

«В рамках проекта мы планируем вести практическую работу в нескольких направлениях. Первостепенно это апробация на объектах партнеров и заказчиков, интеграция решений «Айсорс», включая Виртуальный контроллер, и концепции гибридной архитектуры Edge-Fog Cloud, подготовка совместных решений по автоматизации ЦОД и их вывод на рынок, — сказал директор по развитию «Айсорс» Валентин Мишин. — Уверен, что наше сотрудничество позволит укрепить тренд на кооперацию для развития экспортного потенциала».

«Объединяя наши компетенции с экспертизой «Айсорс», мы рассчитываем создавать решения, которые опираются на цифровых двойников предприятий, ИИ-агентов для автономного управления технологическими процессами и ИИ-копилотов, помогающих инженерам, операторам, руководству предприятий принимать эффективные решения быстрее и точнее. Для нас это партнерство — возможность перенести зрелые облачные, платформенные и ИИ-технологии МТС Web Services непосредственно на промышленные площадки и вместе с коллегами сформировать новый стандарт автоматизации, отвечающий задачам отечественной индустрии», — отметил директор по технологиям МТС Web Services Вячеслав Грачев.