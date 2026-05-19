82% россиян считают важным, чтобы нейросети понимали культурный код

Аналитический центр НАФИ изучил, какие критерии россияне считают важными при выборе ИИ-ассистентов и как оценивают свой опыт взаимодействия с ними. Согласно опросу, 82% уверены, что нейросети должны понимать российский культурный код – характерные для страны ценности и установки, язык и устойчивые речевые обороты, уникальные символы и архетипы. 71% пользователей считают важным, чтобы нейросеть распознавала локальный юмор, устойчивые выражения и исторические отсылки.

Россияне все чаще обращаются к ИИ-ассистентам за помощью и советом по жизненным вопросам, просят сгенерировать уникальное изображение, видео или музыку с элементами национальной культуры. В связи с этим все более актуальным становится ответ на вопрос, адаптированы ли нейросети к запросам российских пользователей и понимают ли они российский культурный код.

Лучше всех, по мнению респондентов, российский культурный контекст понимает «Алиса AI» — так считают 71% пользователей. DeepSeek и GigaChat отметили по 37% опрошенных, а ChatGPT — 34%.

87% россиян имеют опыт использования сервисов и приложений на базе нейросетей. Среди наиболее известных оказались отечественные ИИ-ассистенты. На первом месте «Алиса AI», которую знают 88% респондентов, на втором — ChatGPT с 70%, на третьем — GigaChat с 57%. Более трети респондентов также знают «Шедеврум» (36%), DeepSeek (36%) и Gemini (35%).

63% респондентов считают, что современные нейросети обладают собственным характером и манерой общения. Интересно, что чем моложе опрошенные, тем больше среди них доля тех, кто придерживается такого мнения: 77% респондентов 18-24 лет по сравнению с 51% респондентов 43-55 лет. Вместе с тем для 86% важно, чтобы ИИ-ассистент хорошо понимал пользователя, даже если он говорит намеками.

Половина опрошенных считают важным наличие у нейросети индивидуального характера, а 79% отметили, что им нравится, когда у ИИ-ассистента есть определенный стиль общения, чувство юмора, «личность». Конкретные предпочтения распределились так: 34% хотели бы видеть дружелюбный и поддерживающий характер; 30% — спокойный и рассудительный; 23% — энергичный и веселый.

Опрошенные отметили, что диалог с нейросетью, которой они пользуются, максимально приближен к общению с реальным человеком — 68% респондентов так сказали про «Алису AI», 47% про ChatGPT, 46% про DeepSeek и 36% про GigaChat.

66% пользователей, которые используют несколько нейросетей, также отметили, что ориентируются на характер ИИ-ассистента, когда выбирают, с какой задачей к нему обратиться. Наиболее популярные запросы — это получение новой информации и помощь в учебе (47%), а также решение бытовых задач и помощь по дому (41%). Многие также используют ИИ для развлечений и досуга (36%), занятий творчеством и хобби (35%), поиска товаров и услуг (35%) и решения профессиональных задач (33%).

Методология

Количественный всероссийский онлайн-опрос проводился Аналитическим центром НАФИ в апреле 2026 г. на собственной панели респондентов «Тет-о-твет». В исследовании участвовали 1666 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Структура выборки репрезентировала генеральную совокупность населения России по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта проживания.