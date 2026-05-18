Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала «умный» вентилятор

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 2065 Елизавета Эктова, разработала самонаводящийся вентилятор. Устройство с камерой распознавания лиц автоматически поворачивается вслед за человеком, направляя поток воздуха точно на него. Проект решил давнюю бытовую проблему: обычный вентилятор охлаждает, но если вы отошли в сторону — ветер пропадает, а перенаправлять его вручную приходится каждый раз. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Елизавета Эктова решила сделать вентилятор «умным». В основе устройства — портативный вентилятор с камерой, которая распознаёт лицо человека. Двухосевая система вращения позволяет ему двигаться по вертикали и горизонтали, отслеживая перемещения. Если человек отвернулся, вентилятор сохраняет последнее положение и возобновляет слежение, когда лицо снова попадает в кадр. А если в течение двух минут лицо не обнаружено, устройство возвращается в исходное положение и выключается, экономя энергию. Работает вентилятор от аккумулятора, так что его можно брать с собой.

Создание устройства потребовало нескольких этапов. Елизавета вычертила схему, в программе Blender спроектировала 3D-модель корпуса, собрала электронику, спаяла компоненты, а затем написала программный код с использованием семи библиотек. На первых испытаниях угол обзора камеры оказался слишком узким (всего 50 градусов), и устройство плохо захватывало лицо. Заменив объектив на широкоугольный (120 градусов), школьница решила проблему. Детали корпуса были напечатаны на 3D-принтере и собраны в готовое устройство. Проект уже получил признание: победа в прикладном конкурсе для школьников «Золотая дюжина», призовые места на региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» и на научно-практической конференции «Инженеры будущего».

Разработкой и сборкой устройства руководил преподаватель Детского технопарка РТУ МИРЭА Эдвард Ратушный. Он отмечает, что работа над проектом позволила школьнице пройти полный цикл создания сложной технической системы: «Проект Елизаветы — это пример того, как технологическая идея превращается в законченное устройство, где сочетаются и электроника, и механика, и программирование», — рассказывает Эдвард Ратушный, сотрудник лаборатории радиотехнических и радиоэлектронных средств Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА.

Высокую оценку проекту дал и ректор университета. Станислав Кудж подчеркнул, что подобные разработки — результат правильной образовательной среды: «Детский технопарк «Альтаир» помогает школьникам создавать реальные, работающие устройства. Здесь ребята осваивают современные технологии — от систем распознавания лиц до 3D-печати, — и уже в школе могут решать конкретные бытовые задачи. Такие разработки — это шаг в будущее, где техника становится помощником, который учитывает наши потребности», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

Елизавета продолжает работать над проектом. Устройство может быть полезно не только дома, но и в офисах, мастерских, на производствах — везде, где человеку нужен направленный поток воздуха, не требующий постоянной ручной настройки.