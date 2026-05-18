VK Tech и «Росхим» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации

Химический холдинг России «Росхим» и вендор отечественного программного обеспечения VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно развивать цифровую инфраструктуру предприятий химической отрасли и внедрять отечественные ИТ-решения для повышения эффективности производственных и бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать по нескольким направлениям: обмен технологической экспертизой, реализация совместных проектов цифровой трансформации, а также внедрение ИТ-продуктов VK Tech на предприятиях холдинга.

Кроме того, партнеры договорились о взаимной консультационной и экспертной поддержке, обмене отраслевыми знаниями и наработками, а также об информационном сотрудничестве.

«Соглашение с VK Tech усиливает наш технологический потенциал: зрелая российская продуктовая экосистема компании позволит решить задачи, требующие комплексного платформенного подхода, и придаст дополнительную динамику цифровизации предприятий холдинга», — сказал исполнительный директор «Росхим ИТ» Алексей Медведев.

«В партнерстве с «Росхимом» мы будем не только развивать ИТ-инфраструктуру для одного из крупнейших промышленных холдингов страны, но и вместе совершенствовать цифровую экосистему всей отрасли», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

