В России запущен проект по применению ИИ для управления процессом измельчения руды

АО «Золоторудная компания «ПАВЛИК» и разработчик решений на базе искусственного интеллекта для промышленности «Рокет Контрол» реализовали проект по применению ИИ для управления процессом измельчения руды. По итогам внедрения АО «ПАВЛИК» достигло прироста в переработке за счет более эффективного управления процессом измельчения. Об этом CNews сообщили представители «Рокет Контрол».

В результате проекта была создана и внедрена система гибкого управления мельницей полусамоизмельчения с применением технологий искусственного интеллекта, позволяющая поддерживать работу мельницы в максимально эффективных значениях, а также сократить время ее вывода из состояний перегруза при возникновении таковых.

Проект стал частью стратегической программы АО «ПАВЛИК» по цифровизации производственных мощностей и реализован в рамках Стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2030 г.

«Мы продолжаем цифровую трансформацию производства, и успешное сотрудничество с «Рокет Контрол» позволило нам сделать очередной шаг в этом направлении», — сказал директор по информационным технологиям АО «ПАВЛИК» Иван Носко.

«Мельница должна непрерывно перерабатывать большие объемы руды с меняющимися характеристиками — и делать это в условиях, когда руда может замерзать. ИИ подстраивает режим работы в реальном времени, не допуская остановок и потерь в переработке руды. Управление измельчением — один из ключевых сценариев применения ИИ в горной добыче: именно здесь даже небольшое улучшение дает существенный экономический эффект. Повышение выхода металла на 1–3 процентных пункта на крупном предприятии — это обычно миллионы долларов дополнительной выручки в год», — отметил генеральный директор «Рокет Контрол» Константин Поляков.

По итогам проекта мельница работает без незапланированных остановок — аптайм достигает 100% в штатных условиях работы фабрики.

