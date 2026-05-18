CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Импортонезависимость
|

Серверы ICL 4 и 5 поколений включены в реестр Минпромторга

Российские серверы ICL TeamRay R2212XG4, R2224XG4 четвертого и пятого поколения официально включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщил представитель «ICL Техно».

Модели разработаны на базе процессоров Intel Xeon Scalable 4 и 5 поколений, поддерживают до 8 ТБ оперативной памяти DDR5, современные интерфейсы PCIe 5.0, а также обеспечивают возможность установки GPU-ускорителей для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«Включение серверов ICL Техно 4 и 5 поколения в реестр Минпромторга России — это не только признание технологического уровня продукции, но и важный шаг к обеспечению цифрового суверенитета страны. Мы готовы предложить заказчикам решения, которые не уступают аналогам, при этом полностью соответствуют требованиям импортозамещения и поддерживаются российской сервисной инфраструктурой», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

Включение серверов 4 и 5 поколения в реестр Минпромторга РФ — это не только шаг к технологическому суверенитету, но и стимул для дальнейшего развития отечественного ИТ-рынка. Эти сервера способны решать большинство рабочих задач — от виртуализации и облачных вычислений до обучения нейросетей и работы с большими данными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290