Серверы ICL 4 и 5 поколений включены в реестр Минпромторга

Российские серверы ICL TeamRay R2212XG4, R2224XG4 четвертого и пятого поколения официально включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщил представитель «ICL Техно».

Модели разработаны на базе процессоров Intel Xeon Scalable 4 и 5 поколений, поддерживают до 8 ТБ оперативной памяти DDR5, современные интерфейсы PCIe 5.0, а также обеспечивают возможность установки GPU-ускорителей для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

«Включение серверов ICL Техно 4 и 5 поколения в реестр Минпромторга России — это не только признание технологического уровня продукции, но и важный шаг к обеспечению цифрового суверенитета страны. Мы готовы предложить заказчикам решения, которые не уступают аналогам, при этом полностью соответствуют требованиям импортозамещения и поддерживаются российской сервисной инфраструктурой», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

Включение серверов 4 и 5 поколения в реестр Минпромторга РФ — это не только шаг к технологическому суверенитету, но и стимул для дальнейшего развития отечественного ИТ-рынка. Эти сервера способны решать большинство рабочих задач — от виртуализации и облачных вычислений до обучения нейросетей и работы с большими данными.