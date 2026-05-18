Sensu перевела «Минеральные воды Боржоми» с SAP на «1С ERP»

С января 2025 по февраль 2026 г. Sensu (часть группы Twiga) реализовала проект по переводу операционной деятельности компании «Минеральные воды Боржоми» с системы SAP на «1С ERP». Проект стал частью стратегии унификации ИТ-ландшафта и импортозамещения внутри российского контура холдинга.

Задача заключалась не только в замене платформы, но и в полной автоматизации операционных процессов: закупок, производства, складской логистики, управления перемещениями, и другими. При этом требовалось обеспечить нулевой объем ручной работы и исключить использование Excel в операционных сценариях.

В рамках проекта были детально обследованы и промоделированы исторические бизнес-процессы, переписаны порядка десяти внешних интеграций, а также разработаны специализированные механизмы для автоматизации специфики бизнеса по розливу и доставке воды. При проведении доработок команда придерживалась принципа сохранения типового ядра системы, чтобы обеспечить дальнейшую обновляемость решения.

Запуск новой системы был выполнен одной волной в технологическое окно продолжительностью шесть часов. Переход осуществлялся без откатов к прежней системе и без остановки операционной деятельности.

По итогам проекта компания «ИДС Боржоми» получила современную поддерживаемую платформу «1С ERP», единообразный ИТ-ландшафт в российском контуре холдинга и полностью автоматизированные операционные процессы. Финансовое закрытие по данной компании синхронизировано с общими сроками холдинга — на пятый рабочий день. Для компании это означает не просто удобство учета, а ускорение управленческого цикла и прочный фундамент для реализации долгосрочной стратегии развития.

«Для нас было критически важно провести миграцию так, чтобы бизнес не почувствовал технологического перехода: без остановки операций, без возврата к прежней системе и без ручных обходных сценариев. Проект показал, что сложную замену SAP на «1С ERP» можно выполнить управляемо и в короткое технологическое окно, сохранив непрерывность закупок, производства, логистики и учета. В результате мы получили единую платформу, которая поддерживает операционную деятельность и остается развиваемой в долгосрочной перспективе», — отметил Евгений Никитчук, директор департамента автоматизации «ИДС Боржоми».

